Reykjanes Yanardağı 1 Aydır Süren Depremlerden Sonra Patladı

Reykjanes Yanardağı patlamasının ardından oluşan çatlak önceki yıllardaki patlamalardan kat kat daha uzun. Lav akışı da çok daha büyük. Yakındaki Grindavík kasabasının sakinleri tahliye edildi.

Bir hafta süren deprem serisinin ardından dün gece saatlerinde İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda volkanik bir patlama meydana geldi.

İzlanda Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada patlamanın Grindavík kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22:00’den kısa bir süre sonra başladığı bildirildi.

X’te yayınlanan video ve fotoğraflarda, karanlık gökyüzüne doğru fırlayan ve onu parlak bir şekilde aydınlatan turuncu-kırmızı renkte parlayan lavlar görülüyor.

Reykjanes Yanardağı 1 Aydır Süren Depremlerden Sonra Patladıhttps://t.co/nVcNQcNCYF pic.twitter.com/Kcs7OCjJKa — NationalTurk (@nationalturkcom) December 19, 2023

Polis, izleyicilerden lavlara yaklaşmamalarını istedi. Grindavik kasabası, deprem fırtınası nedeniyle Kasım ayında boşaltılmıştı.

Bir volkanolog, çatlağın gece boyunca genişlediğini ve sabahın erken saatlerinde yaklaşık dört kilometreye ulaştığını söyledi.

Reykjanes Yanardağı Patlaması: Acil Durum İlan Edildi

Uzmanlara göre çatlak, son yıllarda Reykjanes Yarımadası’nda yaşanan patlamalardan kat kat daha uzun. Lav akışı da çok daha büyük; saniyede yaklaşık 100 ila 200 metreküp lav çatlaktan dışarı akıyor.

Sivil savunma acil durum seviyesi ilan etti.

Volkanolog Ármann Höskuldsson, çatlağın Grindavík’e doğru uzandığını söyledi. Neyse ki Svartsengi jeotermal enerji santraline doğru lav akmıyor.

Binaların şu anda risk altında olmadığı belirtildi. Höskuldsson, İzlanda radyo istasyonu RÚV’ye patlamanın bir hafta ila on gün sürebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Başkan yetkililerin talimatlarına uyulmasını tavsiye etti

İzlanda Meteoroloji Ajansı’ndan jeofizikçi Benedikt Ofeigsson, yerel kaynaklara göre patlamanın Sundhnjúka kraterinde gerçekleştiğini söyledi.

Şu anda altyapının mı yoksa Grindavík kasabasının mı tehlikede olduğunu söylemek zor.

İzlanda Devlet Başkanı Gudni Jóhannesson, Facebook’ta patlamanın neden olabileceği zararın hala belirsiz olduğunu yazdı.

Yerel halktan “bu tehlikeli anda” acil servislerin tüm tavsiyelerine uymalarını istedi.

Grindavík Belediye Başkanı Fannar Jónasson, depremlerin son günlerde biraz sakinleşmesi nedeniyle patlamanın zamanlamasından biraz şaşırdığını söyledi.

Reykjanes Yanardağı Patlama Sinyalleri Veriyordu

Ancak patlamayla ilgili korkular vardı; son birkaç hafta içinde yüzlerce deprem meydana geldi. Bu nedenle Grindavík balıkçı köyü Kasım ayında boşaltıldı.

Yaklaşık 4.000 kişi güvenli bir yere nakledildi. Son zamanlarda Grindavík sakinlerinin gündüzleri tekrar evlerine girmelerine izin verildi. Ancak tamamen dönmelerine izin verilmedi.

Kasabadan sadece birkaç kilometre uzakta bulunan Blue Lagoon turistik merkezi, geçici olarak kapatıldıktan sonra hafta sonu yeniden açılmıştı.

Reykjanes Yanardağı Başkent Reykjavik’in sadece 40 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Adanın muhtemelen en meşhur turistik mekanına göre patlama sırasında orada hiç misafir yoktu.

Son patlamalar ıssız bölgeleri vurdu

Sadece lav akıntıları değil, aynı zamanda küllerin düşmesi ve açığa çıkan toksinler de insanlar için tehlikeli.

Üç yıl üst üste volkanik patlamaların yaşandığı Reykjanes Yarımadası’ndaki kasabanın altında, kuzeydoğudan güneybatıya denize doğru 15 kilometre uzunluğunda bir magma tüneli uzanıyor.

En son Temmuz ayında gerçekleşen patlamalar her zaman ıssız bölgeleri vurdu.

İzlanda’nın çok ötesinde bile adada meydana gelen bir patlama Kuzey Atlantik üzerindeki uçaklar için tehlike oluşturuyor: Bu nedenle İzlandalı yetkililer hava trafiğine yönelik uyarıyı turuncu tehlike seviyesine yükseltti.

2010 yılında Eyjafjallajökull Yanardağı’nın patlaması sonucu yayılan kül bulutları, Avrupa hava trafiğinin çoğunu bir haftadan fazla felç etmişti.

Buzulların, volkanların ve gayzerlerin ülkesi, Kuzey Amerika ve Avrasya levhaları arasındaki dikişte yer almaktadır.

Toplam nüfusu yaklaşık 390 bin olan adada sismik faaliyetlerin sıklıkla meydana gelmesinin nedeni bu.

Muhteşem görüntülere sahip volkanik patlamalar her zaman izleyenlerin ve turistlerin ilgisini çekiyor. Kuzey Atlantik adasında toplamda 30’dan fazla aktif volkan bulunuyor.

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