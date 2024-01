Rus savaş uçağı düştü, 65 esir öldü

İçinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu açıklanan Ilyushin-76 tipi bir Rus askeri nakliye uçağı Belgorod’a esir takasına giderken düştü!

Rusya Savunma Bakanlığı, uçaktaki en az 65 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü açıkladı.

Rusya’nın Belgorod bölgesinde düştüğü bildirilen uçakta Ria Novosti’ye göre altısı mürettebat toplam dokuz Rus bulunuyordu.

Ajans, Ukraynalı askerlerin Belgorod’a “esir takası” için götürüldüğünü öne sürdü.

Ukrayna yetkilileri ise uçağın kendi güçlerince vurulduğunu duyurdu. Ukrayna ayrıca uçakta S-300 füze savunma sistemi bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin, Pravda isimli yayın organında yer alan açıklamasında, düşen uçakta savaş esiri bulunduğuna ilişkin bir ifade yer almadı.

Ilyushin-76 tipi askeri nakliye uçağının düşüş anına ait bir video da paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Belogorod’un 70 kilometre kuzey doğusundaki Yablonovo’ya düşen uçağın patlama anı görülüyor.

Kazadan haberdar olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov başka ayrıntı vermedi.

Belgorod, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede yer alıyor. Hayatta kalanların olup olmadığı henüz bilinmiyor ve kazanın nedeni hakkında da bilgi yok.

Rusya Savunma Bakanlığı, özel bir askeri komisyonun kaza mahalline gideceğini söyledi.

Ukraynalı haber portalı Ukrayinska Pravda, Genelkurmay’a atıfta bulunarak nakliye uçağında silah bulunduğunu bildirdi.

🚨 💥 BREAKING: Ukrainian Armed Forces sources confirm the shooting down of a Russian IL-76 military plane transporting S-300 missiles over Belgorod region in Russia.

The rumor of Ukrainian POWs being on board the plane is FALSE. pic.twitter.com/2GtszJYI8v

— Igor Sushko (@igorsushko) January 24, 2024