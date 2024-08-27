Rusya yüzlerce füzeyle saldırdı

Bombardıman bütün gece devam etti, ülkenin neredeyse yarısı bombalandı. Rusya, Ukrayna’nın büyük bir kısmına füze ve drone saldırıları gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, en az dört kişinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına ve enerji tesislerinin hasar görmesine neden olan saldırıları alçakça olarak nitelendirdi.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre, Zelensky’nin memleketi Kryvyi Rih’de bir otelin yıkılması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Enkazın altında hâlâ iki sivilin olabileceği belirtiliyor.

Saldırıda 5 kişi yaralandı. Bölge valisi, Zaporizhzhia şehrine düzenlenen drone saldırısında da iki kişinin öldüğünü açıkladı.

Bombardıman gece boyu sürdü

100’den fazla roket ve aynı sayıda insansız hava aracının bombardımanı gece yarısı başladı ve sabaha kadar devam etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus insansız hava araçlarının ülkenin doğu, kuzey, güney ve orta kesimlerini hedef aldığını söyledi.

Bunu bir dizi seyir füzesi ve balistik füze takip etti.

Zelensky, “Daha önceki çoğu Rus saldırısı gibi bu da iğrençti çünkü kritik sivil altyapıyı hedef alıyordu” dedi. Başkent Kiev’de de patlamalar duyuldu.

Belediye Başkanı Vitali Klitschko kentte elektrik ve su kesintileri yaşandığını duyurdu.

Enerji altyapısı zarar gördü

Başbakan Denys Shmyhal, Rusya’nın Ukrayna’nın 15 bölgesine (ülkenin yarısından fazlasına) Kinzhal insansız hava araçları, seyir füzeleri ve hipersonik füzeler ateşlediğini söyledi.

Shmyhal, “Enerji altyapısı bir kez daha Rus teröristlerin hedefi haline geldi” dedi.

Devlet elektrik şebekesi operatörü Ukrenergo, sistemi istikrara kavuşturmak için acil kapatmalar yapmak zorunda kaldı.

Ülkenin müttefiklerine Ukrayna’yı uzun menzilli silahlarla donatma ve bunları Rusya içindeki hedeflere karşı kullanma yetkisi verme çağrısında bulundu.

Shmyhal, “Ukrayna şehirlerinin barbarca bombardımanını durdurmak için Rus füzelerinin ateşlendiği yerin yok edilmesi gerekiyor.” dedi. “Müttefiklerimizin desteğine güveniyoruz ve Rusya’yı kesinlikle sorumlu tutacağız.”

İkinci büyük saldırı dalgası

Zelensky ayrıca Batılı müttefiklere Ukrayna’nın Rus insansız hava araçlarını ve diğer füzeleri vurmasına yardım etme çağrısında bulundu.

“Avrupalı ​​komşularımızın hava kuvvetleri, F-16’larımız ve hava savunmamızla birlikte çalışsaydı, hayatları korumak için çok daha fazlasını yapabilirdik.”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyj, “Rusya’nın en büyük saldırılarından biri” olduğunu belirtti.

127 roket ve seyir füzesinin yanı sıra 100’den fazla savaş uçağından bahsetti; bu, Ukrayna ordusunun iki buçuk yıllık savaşta bildirdiği en yüksek sayıydı.

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