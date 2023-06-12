Silvio Berlusconi Öldü

İktidar partisi Forza Italia’nın lideri Cuma günü Milano’daki San Raffaele hastanesine kaldırıldı. Berlusconi 86 yaşındaydı.

29 Eylül 1936’da doğan Berlusconi, 1994’ten beri dört İtalyan hükümetinde başbakanlık yaptı.

Yirmi yılı aşkın bir süredir ülkenin kaderinin belirlenmesine rol oynadı ve hayatı boyunca tartışmaların odağında yer aldı.

“Tüm popülistlerin babası”

Eski Başbakan Mario Monti için Berlusconi “tüm popülistlerin babası” idi; bir zamanlar kendisini “siyasetin İsa Mesih”i olarak adlandırmıştı. Ofisi ile kontrol ettiği medya imparatorluğu MFE (eski adıyla Mediaset) arasında çıkar çatışması olduğuna dair tekrarlanan iddialar var.

Ayrıca çok sayıda dava ile karşı karşıya kaldı. 2013 yılında vergi kaçakçılığı cezası nedeniyle Meclis’ten ihraç edildi ve sonraki yıllarda kamu görevinden men edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayette bulundu. Son olarak, Roma’daki iki meclisten daha küçük olan Senato’nun bir üyesiydi.

Mart 2015’te, reşit olmayan hayat kadınlarıyla seks ve görevi kötüye kullanmaktan “Bunga-Bunga” davasında beraat etti. Tanıklara rüşvetten takip davası da beraatla sonuçlandı. Bununla birlikte, kanunla olan çatışmalar, birçok İtalyan nezdindeki popülaritesini azaltmadı.

Son zamanlarda birçok sağlık sorunu

Mali krizin ardından 2011’de başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Siyasi geri dönüşü defalarca denedi. Ancak “Cavaliere” için büyük sahneye acele dönüş başarılı olmadı – hatta 2022’nin başlarında son Başkan olma hayali suya düştü.

Berlusconi son yıllarında defalarca büyük sağlık sorunları yaşadı: 2016’da kalp ameliyatı geçirdi, 2020’de korona enfeksiyonu ve zatürre nedeniyle hastaneye yatırıldı. 2022’de ayrıca idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 1997’de prostat tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Ayrıca birkaç yıldır kalp pili kullanıyordu. Son zamanlarda kronik lösemiden muzdarip olduğu öğrenildi.

Berlusconi, Forza Italia’yı kurdu

1994 parlamento seçimlerinde en büyük parti haline getirdiği Forza Italia kendisiyle anılan bir parti oldu.

İki kez boşanmış siyasetçi, arkasında beş çocuk ve çok sayıda torun bıraktı. En son, Berlusconi’den 50 yaş küçük olan Forza Italia Milletvekili Marta Fascina ile birlikteydi.

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