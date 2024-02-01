Son Dakika: AB’den Ukrayna’ya 50 milyar euro!

Avrupa Birliği (AB) liderleri bugün Ukrayna’ya 50 milyar euroluk yardım paketini görüşmek için özel zirve düzenledi.

AB liderleri bu konuyu 2023’ün son zirvesinde ele almıştı, ancak Macaristan Başbakanı Orban’ın paketi veto etmesiyle anlaşmaya varılamamıştı.

Diplomatik kaynaklar Orban’ı ikna etme çalışmalarının sürdüğünü dile getiriyordu.

AB liderleri ve komisyon, Ukrayna’ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar euroluk bir fonun dahil edilmesini istiyor, ancak Macaristan buna karşı çıkıyordu.

Bugünkü zirvede ise Viktor Orban geri adım attı ve 50 Milyar euroluk yardım konusunda anlaşma sağlandı.

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