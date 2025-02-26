Avustralya’da 440 Endonezyalı çocuk yanlışlıkla tutuklandı

Avustralya hükümeti, daha önce yetişkin olarak değerlendirilen ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Endonezyalı çocuk sayısının 440’a ulaştığını açıkladı. Bu rakam, önceki tahminlerin iki katı olarak kayıtlara geçti.

Avustralya Federal Polisi bilek röntgeni yöntemini kullandı

2010-2012 yılları arasında Avustralya Federal Polisi, çocukların yaşlarını belirlemek için bilimsel güvenilirliği tartışmalı olan bilek röntgeni yöntemini kullandı. Ancak yeni veriler, bazı çocukların yalnızca 12 yaşında olduğunu ve Avustralya yasalarına göre sınır dışı edilmeleri gerekirken yetişkin hapishanelerine konulduklarını ortaya koydu.

Mahkeme kararı ve tazminat süreci

2023 yılında federal mahkeme, 220 Endonezyalı çocuğa toplam 27,5 milyon dolarlık tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak yeni kayıtların incelenmesiyle birlikte tazminat almaya hak kazanan mağdur sayısının 440’a yükseldiği bildirildi.

Bu süreci yürüten avukat Mark Barrow, son duruşmada Avustralya hükümetinin yeni kayıtları mahkemeye sunduğunu açıkladı. Hükümet adına konuşan avukat Jonathan Kirkwood SC, gecikmenin hükümet kaynaklı olmadığını ve yeni bilgilerin Endonezyalı bir avukat tarafından sağlandığını belirtti.

Yanlış tutuklamalar nedeniyle mağdur olan çocukların tespit edilmesi ve tazminatlarının ödenmesi için başlatılan süreç devam ediyor.

