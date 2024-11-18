Biden’dan Ukrayna’ya ATACMS füzeleriyle Rusya’ya saldırı için yeşil ışık

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın Amerikan yapımı ATACMS (Army Tactical Missile System) füzelerini Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmasına resmen onay verdi. Bu karar, Ukrayna’nın uzun süredir talep ettiği yetkilendirmeyi sağlamış ve ABD’nin çatışmadaki rolüne dair dikkat çeken bir politika değişikliğini beraberinde getirmiş oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’den gelen bu habere, “Böyle şeyler duyurulmaz, füzeler kendileri konuşur” diyerek dikkat çeken bir yanıt verdi. Zelenski, bu kararın Ukrayna ordusunun özellikle doğu cephedeki mücadelelerinde büyük bir denge unsuru olacağını belirtti.

Rusya’dan ilk tepki: Tırmanış uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği silah desteğini daha önce “kabul edilemez bir tırmanış” olarak nitelendirmişti. ATACMS kararına henüz doğrudan yanıt vermeyen Putin’in yakın çevresindeki Kremlin yetkilileri, bu hamlenin NATO’nun Ukrayna savaşına “doğrudan müdahil olması” anlamına geleceğini iddia etti.

Biden neden şimdi onay verdi?

ABD’nin kararının, Rusya’nın Kuzey Kore’den asker ve askeri destek almayı kabul etmesinin ardından geldiği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer, ATACMS yetkilendirmesinin, Ukrayna’nın doğudaki savunma çabalarını desteklemek ve Rusya’nın artan saldırılarına karşı bir denge unsuru oluşturmak amacı taşıdığını vurguluyor.

ATACMS füzelerinin 300 kilometre menzile ulaşabilmesi, Ukrayna’nın Rusya sınırındaki stratejik hedeflere yönelik operasyonel kapasitesini ciddi şekilde artıracak.

Kursk bölgesindeki kritik durum

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk bölgesinde 11.000 Kuzey Koreli askerle desteklenmiş büyük bir saldırıya hazırlandığını öngörüyor. Biden yönetiminin kararı, Ukrayna’nın bu saldırıya karşı savunma hazırlıklarını güçlendirmek adına kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Avrupa’dan destek genişleyebilir

ABD’nin bu kararı, İngiltere ve Fransa’nın uzun menzilli Storm Shadow füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya içinde kullanımı için izin vermesinin önünü açabilir. Şu ana kadar bu iki ülke, Biden yönetiminin pozisyonunu bekliyordu.

Biden’ın son hamlelerinden biri

Biden’ın görevi bırakmaya hazırlandığı süreçte, Ukrayna’ya yönelik desteğini artırmaya çalıştığı görülüyor. Biden, halefi olması muhtemel Donald Trump’ın Ukrayna’ya desteği kesme yönündeki söylemlerine karşı, Ukrayna’nın savaş kapasitesini güçlendirme hamlesine hız verdi.

Uzman Yorumu: “Savaşın seyrini değiştirmez, ancak dengeler”

Ukraynalı güvenlik uzmanı Serhiy Kuzan, bu kararın savaşın gidişatını tamamen değiştirmeyeceğini ancak Ukrayna ordusuna önemli bir avantaj sağlayacağını belirtti. Kuzan, “Bu, Ukrayna’nın savunma gücünü artırarak Rusya’nın işgal çabalarını yavaşlatabilir” dedi.

ATACMS füzeleri ve Ukrayna’nın diğer uzun menzilli silahlar üzerindeki yetkileri, savaşın seyrini şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor. NATO ve Batı’nın bu yeni karara karşı koordineli bir destek politikası geliştirmesi bekleniyor.

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