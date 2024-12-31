Blair’in danışmanlarından ABD’ye eleştiri

2004 yılında Irak’ın Falluja kentinde başlayan ABD askeri operasyonları, İngiltere ile ABD arasında gerilim yarattı. Bush’un, Falluja’da “sert bir müdahale” talimatı verdiği, ancak İngiliz yetkililerin daha ölçülü bir yaklaşım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi Sir David Manning tarafından aktarılan bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Armitage, Tony Blair’den Bush’a “gerçekçi” bir mesaj iletmesini talep etti.

“Tanrı’dan Görev Aldım” İddiaları

Armitage, Bush’un operasyonları dini bir misyon olarak gördüğünü ve bu yaklaşımın uluslararası politikada tehlikeli bir zemine kayabileceğini belirtti. Bush’un geçmişte, “Tanrı’nın kendisine Irak’taki tiranlığa son vermesini söylediği” iddialarını Beyaz Saray reddetmişti.

İngiltere’nin Endişeleri

Blair’in danışmanları, ABD’nin Irak’taki “orantısız askeri taktiklerini” ve özellikle Falluja’daki sivil kayıpları eleştirdi. Falluja operasyonlarında yaklaşık 200 direnişçi ve 600 sivil hayatını kaybederken, ABD 27 askerini kaybetti. İngiliz yetkililer, bu tür sert operasyonların Irak halkı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Bush’a “daha ölçülü bir yaklaşım” çağrısında bulunulmasını önerdi.

Siyasi Kontrol Eksikliği Vurgusu

Blair’in dış politika danışmanı Sir Nigel Sheinwald, ABD’nin “kaba operasyon yöntemleri” ve “bölge halkını yabancılaştıran taktikleri” nedeniyle İngiltere’nin endişelerini dile getirdi. Bir brifing belgesinde, Blair’in Bush’a “askeri operasyonların siyasi kontrol altında olduğundan emin olunması” yönünde mesaj vermesi gerektiği vurgulandı.

Falluja Sonrası Gelişmeler

Falluja, ilk saldırı sonrası Kasım 2004’te koalisyon güçlerince tekrar hedef alındı ve kent tamamen kontrol altına alındı. Ancak operasyonlar, Irak halkında derin yaralar bırakırken, ABD’nin bölgedeki meşruiyetine yönelik eleştirileri artırdı.

ABD’nin en uzun yaşayan başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti. Nobel Barış Ödülü sahibi olan Carter, Orta Doğu barış sürecine ve insan hakları mücadelesine adadığı yaşamıyla tarihe geçti.

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