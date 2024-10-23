Boeing yapımı iletişim uydusu uzayda parçalandı

ABD’li uzay ve havacılık devi Boeing tarafından üretilen ve Intelsat’a ait IS-33e iletişim uydusunun uzayda parçalandığı bildirildi. Geostasyoner yörüngede gerçekleşen bu olay, Intelsat’ın telekomünikasyon hizmetlerini kesintiye uğrattı. Intelsat, uydunun bir “anomaliden” dolayı parçalandığını ve olayın uydunun tamamen kaybına yol açtığını açıkladı. Bu gelişme, Intelsat’ın yeni nesil EpicNG serisindeki ikinci başarısızlık olarak kaydedildi.

Boeing yapımı iletişim uydusunda sorunlar erken başladı

IS-33e uydusu, Boeing Space Systems tarafından üretilmişti ve 15 yıl süreyle hizmet vermesi planlanıyordu. Ancak uydunun fırlatılmasından kısa bir süre sonra, yakıt sisteminde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ömrü kısalmıştı. Uydunun parçalanması sonucunda oluşan enkaz, uzaydaki çöp miktarını artırarak başka uydular için risk teşkil ediyor. ABD Uzay Kuvvetleri (US Space Force) ve özel uzay izleme şirketi ExoAnalytic Solutions, IS-33e’nin en az 20 ila 57 parçasının tespit edildiğini açıkladı.

Telekomünikasyon hizmetlerinde aksamalar

Uydunun parçalanması, Intelsat’ın müşterilerine sunduğu internet ve telekomünikasyon hizmetlerinde kesintilere yol açtı. Intelsat, etkilenen müşteriler için yedek uydular ve üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla hizmeti yeniden sağlamak için çalıştığını belirtti. Virginia merkezli şirket, olayın nedenlerini araştırmak üzere Boeing ile işbirliği içinde olduğunu ve bir “Hata İnceleme Kurulu” kurulduğunu duyurdu.

Uzaydaki çöp tehdidi

Bu olay, uzaydaki çöp tehdidinin giderek büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, uzay enkazlarının iletişim ve diğer uydulara yönelik risk oluşturduğunu belirtiyor. Boeing yapımı bu uydu, daha önce EpicNG serisindeki IS-29e’nin de kaybı gibi teknik sorunlar yaşamıştı. Bu kayıplar, Boeing’in uzay operasyonlarındaki zorluklarına yeni bir örnek olarak dikkat çekiyor.

Boeing için zorlu bir dönem

Bu olay, Boeing için oldukça zor bir dönemde geldi. Şirket, ticari uçak üretiminde yaşanan grevler ve Starliner uzay aracında yaşanan teknik problemlerle mücadele ediyor. Boeing ayrıca, son aylarda grevler ve büyük işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldı. Uzay operasyonlarında ise, bu tür kayıplar, şirketin uzay ve uydu teknolojilerinde yaşadığı zorlukların bir göstergesi olarak görülüyor.

Boeing ve Intelsat’ın yürüttüğü soruşturmanın sonuçları merakla beklenirken, uzay enkazlarının diğer uydular ve uzay görevleri için oluşturduğu risklerin giderek arttığı vurgulanıyor.

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