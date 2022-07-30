IAG yaptığı açıklamada, bir önceki yılki 981 milyon Euro’luk zarardan ikinci çeyrekte 133 milyon Euro’luk (135 milyon ABD Doları) net kara döndüğünü söyledi.

Grup, Covid seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasından sonra zaten yıllık kâra dönüş tahmin etmişti.

CEO Luis Gallego, “İkinci çeyrekte, tüm havayollarımızda talepte güçlü bir toparlanmanın ardından pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez kâra döndük.” Dedi.

“Bu sonuç, tam yıl faaliyet karı için bakış açımızı destekliyor.”

Gallego, talepte herhangi bir zayıflık belirtisi olmadığını söyledi.

Havayolu holdingi, geçen seferki iki milyar avrodan ilk yarıdaki zararı 654 milyon avroya indirdi.

IAG, 2020 ve 2021’de Covid’in uluslararası hava yolculuğu için küresel talebi harap etmesi ve BA ve meslektaşlarını binlerce işi kesmeye zorlamasıyla yıllık kayıplara düşmüştü.

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