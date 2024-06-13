Buenos Aires’te Milei reformları sebebiyle çatışmalar yaşanıyor

Arjantin Senatosu, Başkan Javier Milei’nin tartışmalı ekonomik reform paketini az farkla onayladı; oylama, Kongre dışında protestocularla çevik kuvvet polisi arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.

Buenos Aires sokakları karıştı

Buenos Aires’teki önlemlerin milyonlarca Arjantinliye zarar vereceğini söyleyen göstericiler, molotofkokteylleri ve taşlar atarak arabaları ateşe verdi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, yerel medya Çarşamba günü olay yerini “savaş alanı” olarak tanımladı.

Ülkenin zayıflayan ekonomisini canlandırmayı amaçlayan reformlar arasında ekonomik acil durum ilan edilmesi, emekli maaşlarının kesilmesi ve işçi haklarının sulandırılması yer alıyor.

Sağcı bir ekonomist olan Milei, altı aydır görevde olmasının ardından hala üstesinden gelmeye çalıştığı derin bir ekonomik krizin ortasında seçildi.

Yıllık enflasyon şu anda %300’e yakınken, Arjantinlilerin yarısından fazlası artık yoksulluk içinde yaşıyor.

Milei’nin tedbirleri tartışılıyor

Milei’nin “şok” tedbirlerine sol siyasi partiler, işçi sendikaları ve toplumsal örgütler karşı çıkıyor.

Ancak Senato’da ilk etapta 36-36 berabere kalan önerge, Çarşamba günü meclis başkanı Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel’in eşitliği bozmasının ardından ilk olarak kabul edildi.

Bayan Villaruel, eşitliği bozduktan sonra, “Acı çeken, bekleyen, çocuklarının ülkeyi terk etmesini istemeyen Arjantinliler için… oyum olumlu” dedi.

328 maddelik yasa tasarısı, Perşembe günü beklenen tam onay öncesinde artık tek tek incelenecek.

Daha sonra son onay için alt meclise dönecek.

Tasarının Senato’dan geçmesi öncesinde protestocular “Ülke satılık değil, ülke savunuluyor” sloganları atarken, bir pankartta da “Bir devlet başkanı devletten nasıl nefret edebilir?” yazıyordu.

Protestocular çitlerin üzerinden Kongre’ye doğru ilerlemeye çalıştığında, göstericilerin kendilerine biber gazı sıkan polis memurlarına taş atması üzerine arbede çıktı.

Gözlemciler ve muhalefet milletvekilleri, düzinelerce göstericinin ve bir avuç milletvekilinin tıbbi yardım aldığını söyledi. Milletvekili Cecilia Moreau, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, kalabalıktaki en az beş muhalif milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yetkililer, en az 20 polis memurunun da yaralandığını söyledi. Güvenlik güçleri 15 kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi.

AFP’nin aktardığına göre 55 yaşındaki protestocu avukat Fabio Nunez, “Arjantin’de bizi 100 yıl geriye götürecek bir yasayı tartıştığımıza inanamıyoruz.” dedi.

Başkan Milei’nin ofisi, güvenlik güçlerine darbe gerçekleştirmeye çalışan “teröristler” olarak tanımladığı kişileri bastırdıkları için teşekkür eden bir bildiri yayınladı.

Milei: Arjantin’i en liberal ülkesi yapacağız

Milei, Buenos Aires’te düzenlenen bir konferansta şunları söyledi: “Arjantin’i değiştireceğiz, onu dünyanın en liberal ülkesi yapacağız.”

Oldukça bölücü olan yasa tasarısı, önemli değişiklikler yapıldıktan sonra Nisan ayında alt meclis tarafından onaylandı.

Milei, kamu harcamalarını elektrikli testereyle kesme sözü verdikten sonra 2023’te göreve geldi.

Kampanya yolundayken, bunu yapma konusundaki kararlılığını simgeleyen bir konuşma yaparken elektrikli testereyi bile salladı.

O zamandan beri kabineyi yarıya indirdi, 50.000 kamu işini kesti, yeni kamu işleri sözleşmelerini askıya aldı ve yakıt ve ulaşım sübvansiyonlarını kaldırdı.



Arjantin‘in başkentinde yolcu treninin yük vagonuna çarpması ve raydan çıkması sonucu en az 90 kişi yaralandı.

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