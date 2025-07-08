Bulgaristan için kritik gün: Avro Bölgesi oylaması bugün yapılıyor

Bulgaristan’ın yıllardır süren Avro’ya geçiş sürecinde sona gelindi. Avrupa Parlamentosu’nun bugün Strazburg’da yapacağı oturumda, ülkenin Avro Bölgesi’ne katılımına ilişkin oylama gerçekleştirilecek. Aynı gün içerisinde Avrupa Birliği Konseyi de ECOFIN formatında toplanarak nihai kararı verecek.

Geçiş tarihi ve kur sabitlenecek

Oylamalardan olumlu sonuç çıkması halinde, Bulgaristan’ın Avro’ya geçiş tarihi 1 Ocak 2026 olarak netleşecek. Ayrıca 1 Avro’nun 1,95583 Bulgar Levası’na eşit olacağı sabit kur da resmen ilan edilecek.

Bulgaristan kararı için oybirliği şart değil

Bulgaristan’dan Avrupa Parlamentosu milletvekili Andrey Kovchev, yaptığı açıklamada, kararın alınabilmesi için oybirliği değil, nitelikli çoğunluk gerektiğini hatırlattı. Kovchev, olumlu sonucun beklendiğini belirtti.

