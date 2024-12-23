Bulgaristan ve Macaristan’dan enerji ve barış mesajı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sofya’da Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ı ağırladı. Görüşmede, enerji arz güvenliği ve Ukrayna’daki savaşın etkileri ele alındı. Radev, Bulgaristan’ın Macaristan için enerji alanında güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini belirtti.

Orbán, ülkesinin ekonomisinin büyük ölçüde doğal gazla çalıştığını ifade ederek, Bulgaristan üzerinden enerji tedarikini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Liderler, Avrupa’nın önceliğinin Ukrayna’da barışın sağlanması ve Avrupa’nın rekabet gücünün artırılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Görüşme, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirme ve Avrupa’daki zorluklara ortak çözümler arama adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bulgaristan, 2023/2024 kış turizm sezonunda 3,1 milyon yabancı ziyaretçi ağırlamayı ve turizmden 3 milyar levanın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor. En fazla turistin Türkiye, Yunanistan ve Romanya’dan gelmesi bekleniyor.

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