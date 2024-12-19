Bulgaristan turizmde rekor gelir bekliyor

Bulgaristan, 2023/2024 kış turizm sezonunda büyük bir gelir artışı bekliyor. Turizmde Bilgi Ortamı Analizleri ve Tahminleri Enstitüsü Müdürü Rumen Draganov, turizm gelirlerinin enflasyon ve artan turist sayısı nedeniyle 2019’a göre %30, geçen yıla göre %15 artacağını belirtti. Bu artışla birlikte Bulgaristan’ın turizmden 3 milyar levanın üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

Geçen kış 2,9 milyon olan turist sayısının bu sezon 3,1 milyona ulaşması bekleniyor. En çok ziyaretçinin Türkiye, Yunanistan ve Romanya’dan gelmesi öngörülüyor. Bulgaristan’ı ziyaret eden turistlerin %65’inin Avrupa Birliği vatandaşı olacağı belirtildi.

Turizm sezonu 7 Aralık’ta Pamporovo’da, 14 Aralık’ta ise Bansko ve diğer tatil merkezlerinde başlayacak. Bu kış tatil yapacak olanlar, %3 ila %7 arasında daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalacak. Yaklaşık 2 milyon turistin kayak ve kültür turizmi için ülkeye gelmesi bekleniyor.



2024 yılının tatil dönemi 20 Aralık – 2 Ocak arasında 10 günden fazla sürecek. Bu süreçte, 100 binden fazla Bulgaristan vatandaşı yurtdışında bayram tatili yapacak. Bulgaristan’ı ziyaret eden yabancı turistlerin ise %75’i 4 ve 5 yıldızlı otelleri tercih ediyor.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği ülke: Bulgaristan