100 binden fazla Bulgaristan vatandaşı bayram tatilini yurtdışında geçirecek

2024 yılının yıl sonu tatil dönemi, 20 Aralık’tan 2 Ocak’a kadar sürecek ve Bulgaristan vatandaşları için hareketli bir seyahat dönemi olacak. Turizm Analizleri ve Değerlendirmeleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rumen Draganov, bu dönemde hem aile hem de kurumsal seyahatlerin artacağını ifade etti.

Prof. Dr. Draganov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) yaptığı açıklamada, birçok vatandaşın tatil süresince birden fazla seyahat planladığını belirtti. Bu kapsamda, 100 binden fazla Bulgaristan vatandaşının bayram tatilini yurtdışında geçireceği tahmin ediliyor. Seyahat edenlerin yaklaşık %60’ı, eş ve dost ziyaretleri yapmayı planlarken, geri kalanlar ise farklı turistik bölgeleri tercih edecek.

Konaklama gelirlerinde artış

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI) verilerine göre, Bulgaristan’da konaklama sektörünün geliri 2023 yılının Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,5 artarak 50 milyon avroyu aştı. Bu gelirin 29 milyon avrosunun Bulgaristan vatandaşlarından, kalan 21 milyon avrosunun ise yabancı turistlerden sağlandığı belirtildi.

Yabancılar 4 ve 5 yıldızlı otelleri tercih ediyor

NSI istatistikleri, Bulgaristan’ı ziyaret eden yabancı turistlerin %75’inin 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklamayı tercih ettiğini ortaya koydu. Yüksek standartlara olan bu talep, ülkedeki turizm sektörünün kalitesine olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tatil dönemi boyunca hem yerli hem de yabancı turistler için otellerin yoğun bir dönem geçirmesi bekleniyor. Bulgaristan, turistik cazibe merkezleriyle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunmaya devam ediyor.



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Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği ülke: Bulgaristan