Bulgaristan’dan yurtdışına seyahatlerde artış: Türkiye ilk sırada

Kasım ayında yurtdışına seyahat eden Bulgaristan vatandaşlarının sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında artış kaydedilen bu dönemde, toplam 638.600 kişi ülke dışına çıktı. Bulgaristan İstatistik Kurumu verilerine göre, bu vatandaşların en çok tercih ettiği destinasyon 193.200 kişi ile Türkiye oldu.

Yurtdışı seyahatlerinde ilk sıralar

Türkiye’nin ardından Bulgaristan vatandaşlarının sıklıkla tercih ettiği ülkeler arasında Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Almanya, İtalya, Avusturya, Kuzey Makedonya, İngiltere ve İspanya yer aldı. Komşu ülkelerin yanı sıra Batı Avrupa ülkeleri de Bulgaristan vatandaşları için popüler destinasyonlar arasında bulunuyor.

Bulgaristan’a gelen turist sayısında artış

Aynı dönemde Bulgaristan’a gelen yabancı turistlerin sayısı ise 711.900’e ulaştı ve geçen yılın Kasım ayına kıyasla %2,5 oranında bir artış görüldü. Yabancı ziyaretçilerin %42,7’si Avrupa Birliği ülkelerinden gelirken, Türkiye, Romanya, Yunanistan, Ukrayna ve Sırbistan’dan gelen ziyaretçiler başı çekti.

Turizm hareketliliği ve ekonomik etkiler

Kasım ayındaki bu turizm hareketliliği, hem Bulgaristan vatandaşlarının yurtdışına artan ilgisini hem de ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin yoğunluğunu ortaya koyuyor. Özellikle Türkiye, iki ülke arasındaki ticaret ve kültürel bağların yanı sıra alışveriş ve tatil imkanlarıyla Bulgaristan vatandaşları için en çok tercih edilen destinasyon olmaya devam ediyor.

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