Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan dikkati çeken İran açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ilgili tarafların bir an önce uzun vadeli bakış açısıyla hareket ederek İran nükleer sorunuyla ilgili kapsamlı anlaşmanın yeniden doğru bir yörüngeye dönmesini hızlandırmasını arzu ettiklerini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ajans ile İran arasında nükleer denetim konusunda ulaşılan “Geçici Teknik Anlaşma” süresinin uzatıldığını duyurdu.

Sözcü, “Bu İran’nın nükleer sorunla ilgili kapsamlı anlaşmanın yeniden başlatılmasını teşvik etme konusundaki siyasi iradesini yansıtıyor ve müzakereler için çok değerli zaman kazanıldı. Günümüzde müzakerelerde önemli ve somut ilerlemeler kaydedildi, ancak bazı fikir ayrılıkları da mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Sözcü, İran nükleer sorunuyla ilgili kapsamlı anlaşmanın önemli bir katılımcısı olan Çin’in her zaman uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme sistemi, Ortadoğu’da barış ve istikrarın korunmasından yola çıkarak İran nükleer sorununun siyasi ve diplomatik çözümünü aktif olarak ilerleterek anlaşmanın yeniden doğru bir yörüngeye dönmesi için büyük çaba gösterdiğini hatırlattı.

Sözcü, “Çin her zaman siyasi bir çözüm konusunda ısrar ederek geçen yıl Aralık ayındaki İran nükleer sorunuyla ilgili dışişleri bakanları toplantısında varılan mutabakatın yerine getirilmesi ve ABD-İran’ın ilgili müzakereleri yeniden başlatması için çeşitli tarafları yönlendiriyor. Çin ayrıca ABD’ye İran’a yönelik ilgili yaptırımı kaldırmaya çağırarak İran’ın bu temele dayanarak anlaşmayı yeniden başlatmasını teşvik ediyor. Çin her zaman meşru haklarını ve çıkarlarını sıkı bir şekilde koruyarak ABD’nin İran’a ve Çin gibi üçüncü taraflara uyguladığı tüm yasadışı tek taraflı yaptırımları tamamen ve eksiksiz bir şekilde kaldırmasını aktif olarak ilerletiyor.” dedi.

ABD ve İran’ın anlaşmaya yeniden dönmesi için nihai bir çözümün bir an önce bulunmasını ümit eden sözcü Zhao, bu diplomatik süreci hızlandırmaya devam edeceklerini, aynı zamanda da kendi meşru hak ve çıkarlarını koruyacaklarını da sözlerine ekledi.