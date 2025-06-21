Çin’de konut krizi derinleşiyor: Nüfus azalıyor, evler boş kalıyor

Gayrimenkul sektöründeki durgunluğu atlatamayan Çin, şimdi de hızla küçülen nüfusun etkisiyle konut talebinde sert bir düşüşle karşı karşıya. Goldman Sachs’ın analizine göre, Çin şehirlerinde yıllık yeni konut talebi 2017’deki 20 milyon seviyesinden önümüzdeki yıllarda 5 milyonun altına gerileyecek. Demografik yapıdaki bu dönüşüm, Çin’in dev konut stokunu eritmesini daha da zorlaştırıyor.

Çin’de talep dibi gördü: Yeni ev satışlarında büyük çöküş

Çin’de nüfusun yaşlanması, doğum oranlarının düşmesi ve şehirleşme hızının yavaşlaması, yeni konutlara olan ilgiyi neredeyse dörtte bire indirdi. 2020’li yıllarda her yıl 500 bin adetlik talep kaybı öngörülürken, 2030’larda bu rakam 1.4 milyon konuta kadar çıkacak. Bu rakamlar, 2010’lardaki nüfus artışı döneminde yılda 1.5 milyon konutluk pozitif katkının tam tersine işaret ediyor.

Eğitim konutları değer kaybediyor

Çin genelinde kapanan anaokulu sayısı son iki yılda 36 bini aştı. 10 milyondan fazla çocuk artık okul öncesi eğitime katılmıyor. Bu düşüş, geçmişte yüksek talep gören okul çevresi konutların cazibesini yitirmesine neden oldu. Pekin’de çocuğunun eğitimi için ortalamanın iki katı fiyata ev alan bir annenin dairesinin değeri son iki yılda yüzde 20 geriledi.

Doğum teşvikleri etkisiz kaldı

Çin hükümeti 2016’da tek çocuk politikasını gevşetmiş, çocuk sahibi olanlara maddi teşvikler sunmuştu. Ancak gençler işsizlik korkusu, düşük gelirler ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle çocuk sahibi olmaktan kaçınıyor. Ekonomist Tianchen Xu’ya göre, bu teşvikler kalıcı yapısal sorunlara çözüm üretmiyor.

Fiyatlar düşüyor, yatırımcılar kaçıyor

Çin’de Mayıs ayında yeni konut fiyatları son yedi ayın en sert düşüşünü yaşadı. 30 büyük şehirdeki yeni konut satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 11 azaldı. Analistlere göre, yatırım amaçlı gayrimenkul sahipleri önümüzdeki dönemde evlerini elden çıkarmaya devam edecek. Fiyatların düşmeye devam edeceği beklentisi piyasaya yön veriyor.

Uzun vadede daha da ağır etkiler kapıda

Uzmanlar, şehirleşmenin hâlâ belli ölçüde talebi canlı tuttuğunu ancak bu etkinin zamanla azalacağını belirtiyor. Konut talebindeki gerilemenin etkileri bugünden tam anlamıyla hissedilmese de, önümüzdeki on yıllarda Çin’in konut piyasasını kökten dönüştürecek demografik bir baskı oluşturacağı öngörülüyor.

