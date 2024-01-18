Çin’de 1 milyon tonluk lityum rezervi keşfedildi

Çin’in kuzeybatısındaki Sıçuan eyaletine bağlı Garze Tibet Özerk İli’nde yaklaşık 1 milyon tonluk lityum rezervi keşfedildiği bildirildi.

Çin ajansı Xinhua’nın haberine göre, Yaciang ilçesinde keşfedilen maden rezervi, “Asya’nın bilinen en büyük pegmatit monomer lityum kaynağı” olma özelliğini taşıyor.

Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua, 1 milyon tona yakın lityum içerdiği tahmin edilen rezervin keşfini, “büyük bir atılım” olarak niteledi.

Güneş panellerinden elektrikli araç bataryalarına kadar enerji depolama ünitelerinde faydalanılan pillerin yapımında kullanılan lityum, 21. yüzyılın en stratejik madenlerinden biri olarak görülüyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun verilerine göre dünyadaki lityumun yaklaşık yüzde 7’sinin çıkarıldığı Çin, bu alanda Bolivya, Arjantin, ABD, Şili ve Avustralya’nın ardından 6. sırada yer alıyor.

Rezervlerinin yarısı Çin’de işleniyor

Çin, elektrikli araç batarya, güneş panelleri ve mobil cihazların önde gelen üretici ülkelerden biri olduğundan dünyadaki lityumun yaklaşık yarısı ülkede işleniyor.

Sanayideki talep mevcut rezervleri aştığından yeni kaynakların bulunması ülke açısından önem taşıyor.

Çin’deki lityum rezervleri, ülkenin batısındaki Şıçuan ve Çinghay eyaletleri ile Tibet, Sincan Uygur ve Ciangşi Cuang özek bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Öte yandan lityum-iyon bataryalarda kullanılan lityum karbonat tuz göllerinden de çıkarılabiliyor. Çin’de bu özellikteki yaklaşık 1500 havzası da lityum kaynakları için potansiyel barındırıyor.

Sıçuan nerede?

Çin’in güneybatısında endüstrisi önemli olan bir bölge. Çin’in eyaletlerinden biridir.

12 Mayıs 2008’de 8.0 büyüklüğündeki, merkezi Siçuan olan deprem sebebiyle yaklaşık 70.000 kişi ölmüştür.

Çin Halk Cumhuriyeti 1949’da kuruldu. Siçuan’ı dört bölgeye ayırdı ve Chongqing belediyesini ayırdı. Siçuan 1952’de yeniden oluşturuldu ve Chongçing 1954’te eklendi. Eski Xikang eyaleti batıda Tibet ve doğuda Siçuan arasında bölündü.

Eyalet, 1959-1961 Büyük Çin Kıtlığı’ndan derinden etkilendi ve bu dönemde yaklaşık 9,4 milyon insan (o sırada nüfusun %13,07’si) öldü.

1978’de Deng Şiaoping iktidara geldiğinde, Siçuan piyasa ekonomik girişimini denenen ilk eyaletlerden biriydi.

1955’ten 1997’ye kadar Siçuan Çin’in en kalabalık eyaletiydi. Siçuan’ın 1982 nüfusu 99.730.000’den kısa bir süre sonra 100 milyona ulaştı.Bu, 1997’de Chongçing Eyalet altı şehri ile çevredeki adlı Fuling, Wanzhou ve Qianjiang üç vilayetin yeni Çongçing belediyesi’ne bölünmesiyle değişti. Yeni belediye Çin’in batı eyaletlerini ekonomik olarak geliştirme çabalarına öncülük etmek ve Üç Boğaz Barajı projesinin rezervuar alanlarından sakinlerin yeniden yerleşimini koordine etmek için kuruldu.

1997’de Siçuan ayrıldığında, iki bölümün toplamı 114.720.000 kişi olarak kaydedildi.2010 itibariyle Siçuan, Çin’in hem en büyük 3. (50 milyondan fazla nüfusa sahip Çin eyaletleri arasında en büyüğü) hem de en kalabalık 4. eyaletidir.

Mayıs 2008 mayıs ayında, eyalet başkenti Chengdu’nun sadece 79 km (49 mil) kuzeybatısında 7,9/8,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Resmi rakamlara göre yaklaşık 70.000 kişinin hayatını kaybetti ve milyonlarca insan evsiz kaldı.

Tayland’da da rezerv keşfedildi

Çin’deki keşfe dair açıklamadan önce, Tayland, ülkede büyük potansiyel barındıran lityum rezervlerinin keşfedildiğini duyurmuştu.

Tayland Sanayi Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Phang Nga ilindeki iki bölgede büyük miktarda lityum dünyanın en büyük kaynaklarından biri olduğunu doğruladı.

Ruangkiat bölgesindeki rezervin, yüzde 0,45 lityum oksit yoğunluklu 14,8 milyon ton lityum barındırdığı tahmin ediliyor. Bu, dünyanın en zengin lityum kaynaklarına sahip Bolivya’nın toplam rezervinin yüzde 64’üne eşit bir miktar.

Bang Etu bölgesindeki diğer rezervin miktarına ilişkin ise değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Rezervlerin, Tayland’ın Asya’da elektrikli araç ve batarya üretiminde Çin’e rakip bir merkez haline gelme hedefini destekleyeceği öngörülüyor.