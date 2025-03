Çin’in İlk iQiyi Temalı Parkı Açılıyor: VR Destekli Eğlence Deneyimi

Çin’in önde gelen video platformlarından iQiyi, kendi yapımlarına dayanan ilk tam teşekküllü tema parkını açmaya hazırlanıyor. “iQiyi Land” adı verilen park, Jiangsu eyaletinin Yangzhou şehrinde konumlanacak ve ziyaretçilere sanal gerçeklik (VR) destekli sürükleyici bir eğlence deneyimi sunacak.

Yedi Farklı Eğlence Alanı Sunulacak

Şanghay’a hızlı trenle iki saatten kısa mesafede yer alan iQiyi Land, yedi farklı eğlence alanıyla ziyaretçileri karşılayacak. Tema parkında interaktif film setleri, sanal gerçeklik deneyimleri ve sürükleyici tiyatro gösterileri gibi yenilikçi eğlence seçenekleri yer alacak. Parkın içeriği, iQiyi’nin popüler film ve dizilerinden ilham alınarak tasarlandı.

Şirket, daha önce VR teknolojisiyle entegre edilmiş eğlence alanlarında büyük başarı elde etti. iQiyi, VR başlıkları ve hareketli platformları bir araya getirerek ziyaretçilere yürüyormuş, su üzerinde ilerliyormuş ya da uçuyormuş hissi verebilen yenilikçi bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji sayesinde, büyük ölçekli bir tema parkı deneyimi, sadece 17 metre uzunluğundaki bir alanda bile yaşatılabiliyor.

iQiyi’nin VR Deneyimleri İlgi Görüyor

İlk olarak iki yıl önce Şanghay’da açılan iQiyi’nin VR deneyimleri, şu ana kadar Çin’in 20’den fazla şehrinde 40’tan fazla lokasyonda hayata geçirildi. Özellikle “Strange Tales of the Tang Dynasty: To the West” temalı VR deneyimi, ilk yılında 100 binin üzerinde ziyaretçiye ulaştı.

iQiyi Kıdemli Başkan Yardımcısı Hang Zhang, VR ve yapay zekâ destekli eğlence konseptlerinin klasik tema parklarından daha hızlı içerik güncellemesine olanak tanıdığını belirtti. Zhang, iQiyi Land’de ilk kez tanıtılacak bazı VR deneyimlerinin, ilerleyen dönemlerde farklı lokasyonlara taşınacağını açıkladı.

Çin’de Tema Park Sektörü Büyüyor

Çin’de tema park sektörüne olan ilgi, Covid-19 sonrası dönemde hızla arttı. Uluslararası Eğlence Parkları ve Atraksiyonlar Derneği’nin (IAAPA) verilerine göre, 2024 yılında Çin’de tema park gelirlerinin 480 milyar yuanı (67 milyar dolar) aşması ve 500 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşması bekleniyor.

Dünyaca ünlü eğlence şirketleri de Çin pazarındaki büyümeden faydalanmaya çalışıyor. 2024 yazında Shanghai’da açılacak olan Legoland, ülkenin bu alandaki en yeni yatırımlarından biri olacak. Warner Bros. Discovery ise 2027 yılında Shanghai’da bir “Harry Potter Stüdyo Turu” açmayı planlıyor.

Şanghay Disneyland, açıldığı 2016 yılından bu yana bölgedeki turizm hareketliliğine büyük katkı sağladı. Disney’in 2023’ün son çeyreğinde uluslararası parklarından elde ettiği gelir, bir önceki yıla kıyasla %28 arttı. Benzer şekilde, Universal Studios Beijing de 2021’de açıldığından bu yana büyük ilgi görüyor.

Turizm Ekonomisi ve Rekabet

Çin’de turizm sektörü, yavaşlayan perakende satışlara rağmen ekonominin canlı kalan nadir alanlarından biri olarak öne çıkıyor. 2023’te ülkenin tüketici fiyat endeksi yalnızca %0,2 artarken, turizm harcamaları %3,5 oranında yükseldi.

Çin hükümeti, 2024 yılı için belirlediği tüketim artırma planında, “deneyim ekonomisinin” geliştirilmesine özellikle vurgu yapıyor. iQiyi de bu kapsamda, yerel turizm destinasyonlarını teşvik etmek için dizilerinde belirli bölgeleri tanıtmayı sürdürüyor.

Ancak, eğlence sektöründe rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. iQiyi’nin 2024 yılı gelirleri, bir önceki yıla kıyasla %8 düşerek 29,23 milyar yuana geriledi. Bu durum, dijital platformların tema park gibi alternatif gelir kaynaklarına yönelmesine neden oluyor.

Öte yandan, tema park projeleri zaman zaman gecikmelere uğrayabiliyor. Örneğin, Sichuan eyaletinde açılması planlanan Legoland’in 2023 yılında hizmete girmesi beklenirken, proje halen tamamlanmış değil. Merlin Entertainments, projeyle ilgili güncel bir tarih vermekten kaçınırken, bu yaz Shanghai’daki Legoland’in açılacağını vurgulamakla yetindi.

Tüm bu zorluklara rağmen, iQiyi Land’in yenilikçi VR konseptiyle Çin’in tema park pazarında dikkat çekmesi bekleniyor.