Trump’a saldıran Crooks’un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Trump’a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks’un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu, ancak Demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi.

Crooks’un 20 yaşında olduğu açıklandı

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks’un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ancak Demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi.

CNN’in haberine göre, Crooks’un, partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi.

Pittsburgh’un banliyösü Bethel Park’ta, miting alanının yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşayan Crooks’un, Pensilvanya’nın seçmen veri tabanında Cumhuriyetçi olarak yer almasına rağmen, 2021’de “Progressive Turnout Project” adında Demokrat görüşlü siyasi eylem komitesine 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

Saldırganın babası Matthew Crooks, yetkililerle görüşene kadar oğlu hakkında konuşmayacağını kaydetti.



Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump,seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden’dan açıklama geldi.

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