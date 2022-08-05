Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı değerlendirmede, iki ülke heyetinin siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda görüştüğünü söyledi.

İki liderin gündeminde Ukrayna’da devam eden işgal ve tahıl koridoru anlaşması ve Rusya’nın karşı olduğu Türkiye’nin olası Suriye operasyonu var. Akkuyu’da devam eden nükleer santral projesi de dahil iki ülke arasındaki enerji işbirliği de liderlerin gündeminde yer alıyor.

Görüşmenin Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacağını vurgulayan Erdoğan, “Suriye’deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır” dedi.

Dünyanın bu görüşmeyi yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, “Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir” diye konuştu.

Görüşmelerde Akkuyu Nükleer Santrali’nin de masada olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle devam etti:

“Akkuyu’nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye’nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum.”

İki lider son olarak 19 Temmuz’da İran’ın başkenti Tahran’da görüşmüştü.