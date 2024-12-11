Doğu Guta’daki kimyasal saldırının kurbanları adalet istiyor!

2018 yılında Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde yaşanan kimyasal saldırının ardından, kurbanların yakınları ilk kez açıklamalarda bulundu. BBC’nin haberine göre, eşini ve dört çocuğunu kaybeden Tawfiq Diam, o dönemde konuşma cesareti bulamadığını, çünkü Beşar Esad rejiminin her türlü itiraza sert bir şekilde karşılık verebileceğini ifade etti.

“Çocuklarımın Fotoğraflarına Bile Bakamıyorum”

Tawfiq Diam’ın ailesi, 7 Nisan 2018’de Doğu Guta’nın Duma semtinde meydana gelen kimyasal saldırıda yaşamını yitirdi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Duma’ya yakın bir üsten havalanan Suriye ordusuna ait bir helikopterin, çok yoğun klor gazı içeren sarı renkli iki silindiri yerleşim bölgesine bıraktığını belirtti. OPCW raporuna göre en az 43 kişi hayatını kaybetti. Tawfiq’e göre bu sayı 100’den fazlaydı.

“Kimyasallar” Diye Bağırışlar Duyuldu

Tawfiq, saldırı anını şu sözlerle anlattı: “Patlamayı duydum ve dışarı çıktım. İnsanlar ‘kimyasallar, kimyasallar’ diye bağırıyordu. Her yanda keskin bir koku vardı. İnsanların ağzından sarı köpükler çıkıyordu. Çocuklarım nefes alamıyordu, boğuluyorlardı. Sokakta insanların yattığını gördüm.”

“Rejim Beni Konuşturmazdı”

Tawfiq, eşini ve çocuklarını kaybettikten sonra yıllarca sustuğunu belirtti. “O zaman konuştuğumuzda dilimizi keserlerdi, boğazımızı keserlerdi,” dedi. Saldırının ardından Beşar Esad rejiminin Doğu Guta’yı tamamen kontrol altına almasıyla bölge halkının sesini çıkarması imkansız hale geldi.

“Toplu Mezarların Olduğu Yeri Gösterdiler”

Tawfiq ve arkadaşı Halid Nasir, gazetecilere rejim güçlerinin ailelerine ait cesetleri toplu mezarlara gömmüş olabileceği bir alanı gösterdi. Toprağın üzerinde taş ve çakılın arasından kemik parçaları görüldü. Halid Nasir, “Bu toprağa ilk kez ayak bastım. Daha önce gelseydim beni öldürürlerdi,” dedi.

“Yeni Bir Soruşturma Yapılsın”

Halid Nasir ve Tawfiq Diam, uluslararası topluma yeni bir soruşturma çağrısında bulundu. Nasir, 2019’daki OPCW soruşturmasına verdiği ifadenin rejimin baskısıyla değiştirildiğini iddia etti. Nasir, “Bana ‘insanların toz yüzünden öldüğünü söyle’ dediler. İtiraz etsem ailemi tehdit ettiler” dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın İngiliz vatandaşlığının iptal edilip edilmeyeceği konusunda “Henüz karar vermek için çok erken” dedi. Esma Esad, Londra’da büyümüş ve İngiliz vatandaşlığına sahip bir isim olarak dikkat çekiyor.

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