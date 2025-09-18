Donald Trump’ı Bitcoin tutarken gösteren ‘altın’ heykel Kongre Binası önüne dikildi

ABD Başkanı Donald Trump’ı elinde Bitcoin tutarken betimleyen 3,5 metrelik altın renkli heykel, Kongre Binası’nın 3’üncü Caddesi’nde sergilenmeye başladı. ABD basınında yer alan haberlere göre, geçici olarak dikilen bu dev heykel, bir grup kripto para yatırımcısı tarafından finanse edildi. Gerçek altından yapılmayan heykelin, bulunduğu noktanın yüksek kira bedeli nedeniyle “altın değerinde” olduğu esprili bir dille ifade edildi.

Kriptonun etkisine dikkat çekmek istiyorlar

Grup adına açıklama yapan Hichem Zaghdoudi, eserin amacının devlet tarafından basılan paranın geleceği hakkında kamuoyunda tartışma başlatmak olduğunu belirterek, “Federal Reserve (Fed) ekonomik politikaları şekillendirirken, bu heykelin kriptonun artan etkisi üzerine düşünmeye teşvik etmesini umuyoruz” dedi.

Fed’in faiz indirimiyle aynı güne denk geldi

Trump heykelinin açılışı, Federal Reserve’ün politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,00-4,25 aralığına çektiği güne denk geldi. Bu tesadüf, yatırımcılar ve basın çevrelerinde “kripto paraların yükselen etkisine sembolik bir gönderme” olarak yorumlandı.

