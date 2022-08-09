Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Evim çok sayıda FBI ajanı tarafından işgal edildi” dedi.

Trump açıklamasında, “Böyle bir saldırı sadece üçüncü dünya ülkelerinde olabilir” ifadelerini kullandı ve 2024’teki başkanlık seçimlerinde aday olmasının önlenmek istendiğini öne sürdü.

FBI ajanlarının ellerinde arama izniyle gelerek evdeki kasayı da açtıklarını belirten Trump, “Bu baskın hem gereksiz hem de hiç uygun değil” dedi.

Trump ayrıca bugüne kadar her tür soruşturmada tüm hükümet birimleriyle tam işbirliği yaptığını vurguladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trumph FBI baskını sırasında Florida’daki evinde değildi.

CNN Televizyonu’na göre Trump, New York’ta Trump Tower binasındaydı. Biden yönetinden yetkililer de baskın hakkında önceden bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı’ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Amerikan medyasında ise baskının, Trump’ın geçen yıl Ocak ayında Beyaz Saray’dan ayrıldığında bazı gizli belgeleri almasıyla bağlantılı olduğu yönünde haberler yayımlandı.

Trump’ın oğlu Eric Trump, ABD Adalet Bakanlığı’nın soruşturmasının, babası Ocak 2021’de Beyaz Saray’da ayrıldığında götürülen bazı belgelerle ilgili olduğunu söyledi.

CBS Televizyonu da baskının, Trump’ın bazı resmi belgeleri kullanma biçimiyle ilgili soruşturma kapsamında yapıldığını bildirdi.

ABD Ulusal Arşiv Dairesi, Şubat ayında Amerikan Adalet Bakanlığı’ndan, bu konuda soruşturma başlatmasını istemişti.

ABD Başkanları ilgili yasa gereği görev süreleri boyunca yazdıkları tüm mektupları, görevleriyle ilgili resmi belgeleri ve elektronik posta yazışmalarını Ulusal Arşiv Dairesi’ne göndermek zorunda.

Trump’ın yasa dışı şekilde başkanlık döneminden kalma birçok belgeyi yırttığı iddia ediliyor.

Ulusal Arşiv Dairesi, yırtılan bazı belgelerin yapıştırıldığını açıklamıştı.

Trump ise resmi belgeleri uygunsuz kullandığına yönelik iddialarla ilgili olarak, “Bunlar sahte haber” demişti.

Amerikan Kongresi de halen 6 Ocak 2021’de Kongre binasına düzenlenen saldırıyı soruşturuyor.

Soruşturmanın odağında ise Donald Trump bulunuyor.

Trump’ın saldırıyı televizyondan izlediği ortaya çıkmış; Temsilciler Meclisi’nde Demokratların öncülüğünde oluşturulan komisyonda ifade veren bazı eski Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın, çocuklarının ve yardımcılarının “kendisine müdahale etmesi için yalvarmasına” rağmen harakete geçmediğini söylemişlerdi.