Donald Trump kaybederse bir daha aday olmayacak

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde bir daha başkanlık yarışına girmeyi düşünmediğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Trump, gazeteci Sharyl Attkisson’ın programına katılarak seçim gündemini değerlendirdi.

Donald Trump kararını duyurdu

Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya, “Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız.” diye cevap verdi.

78 yaşındaki Trump’ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak.

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “suikast girişimi” olduğu belirtilen olaya ilişkin “Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var.” değerlendirmesini yaptı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Anastasiapolis Antik Kenti’nde acele kamulaştırma kararı