Donald Trump McDonald’s’ta patates kızarttı

2024 ABD Başkanlık seçim kampanyasında bir dizi ilginç etkinlikle dikkat çeken Donald Trump, Pennsylvania’da bir McDonald’s şubesinde patates kızartarak farklı bir kampanya etkinliğine imza attı. Trump, McDonald’s’ın mutfağında çalışarak sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Bu hareket, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in geçmişte McDonald’s’ta çalıştığı iddialarına yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

Donald Trump’tan ilginç kampanya

Trump, Harris’in McDonald’s tecrübesini sorgularken, kendisinin de bir süre McDonald’s’ta çalışarak daha fazla deneyim kazandığını ima etti. Bu etkinlik sonrası sosyal medya platformlarında kullanıcılar, Trump’ın bu hareketine mizahi yorumlarla karşılık verdi. Kimileri Trump’ın McDonald’s menüsüne olan ilgisini ve bu çalışmayı eğlenceli bir kampanya adımı olarak değerlendirirken, bazı eleştirmenler Trump’ın başkanlık yetkinliğiyle bu hareketin pek alakası olmadığını savundu.

Etkinlik, seçim kampanyası boyunca Trump’ın daha geniş bir kitleye hitap etme girişimi olarak değerlendirildi ve seçmen tabanını etkilemek amacıyla tasarlandığı yorumları yapıldı.

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