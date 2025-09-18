Donald Trump: Putin beni hayal kırıklığına uğrattı

Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Keir Starmer ile Chequers’ta bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında teknoloji yatırımlarının artırılması, gümrük vergilerinin düşürülmesi, Ukrayna ve Gazze krizleri gibi başlıkların ele alındığı belirtildi. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, iki ülke arasındaki “eşsiz ilişkiyi” vurgularken, küresel çatışmalara dair mesajlar verdi.

Donald Trump’tan Putin açıklaması

Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana “çözülemeyen yedi savaşı çözdüğünü” söyleyerek Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesinin en kolay olacağını düşündüğünü, ancak Vladimir Putin’in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Trump, Gazze’deki savaşın bitmesini istediğini ancak rehinelerin serbest bırakılmasının öncelikli olduğunu belirterek, “Rehinelerin parça parça değil, tamamen geri dönmesi gerekiyor” dedi.

Trump, İngiltere ve ABD’nin “insanlık tarihinde herhangi iki ülkeden daha fazla iyilik yaptığını” söyleyerek, iki ülkenin her zaman dost kalacağını vurguladı ve Starmer’a “yaptığı harika iş” için teşekkür etti.

Starmer: İlişkiler artık çok daha ötesinde

Keir Starmer, Trump’ı Chequers’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, İngiltere-ABD ilişkilerinin artık yalnızca tarihi bağlardan ibaret olmadığını söyledi. Starmer, iki ülkenin bilim ve teknoloji alanında “ilk ortaklar” olarak yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Orta Doğu’daki insani felaketin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Starmer, Hamas’ı “Filistin’in gelecekteki yönetiminde yer alamayacak bir terör örgütü” olarak niteledi. Filistin Devleti’nin tanınmasının Trump’ın ziyaretiyle ilgisi olmadığını belirten Starmer, “Hem biz hem de ABD elimizden gelen en iyi şekilde daha iyi bir çözüm bulmak istiyoruz” dedi.

Ukrayna vurgusu

Keir Starmer, Vladimir Putin’in “gerçek yüzünü gösterdiğini” belirterek, barış isteyen bir lider gibi davranmadığını söyledi. Rusya’ya yönelik baskının artırılması gerektiğini ifade eden Starmer, Trump’ın olası bir barış anlaşmasına destek vereceğini de sözlerine ekledi.

