Donald Trump’ın kabine adayları yoğun inceleme altında

ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın kabine adayları, çeşitli suçlamalar ve eleştirilerle karşı karşıya kalarak yoğun bir inceleme altına alındı.

Donald Trump’ın adayları kafaları karıştırdı

Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, 2017 yılında Kaliforniya’da gerçekleştiği iddia edilen bir cinsel saldırı suçlamasını reddederken, Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz, etik soruşturmaların odağında bulunuyor. Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. ise aşı karşıtı görüşleri nedeniyle sağlık uzmanlarının tepkisini çekiyor.

Pete Hegseth Hakkındaki İddialar

Fox News sunucusu ve Afganistan ile Irak savaşları gazisi olan Pete Hegseth, 2017 yılında Kaliforniya’da gerçekleştiği iddia edilen bir cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. Hegseth, bu iddiaları kesin bir dille reddederken, Trump’ın sözcüsü Steven Cheung, “Bay Hegseth tüm suçlamaları şiddetle reddetmiştir ve herhangi bir suçlama yapılmamıştır.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Hegseth’in kolundaki “Deus Vult” (Tanrı İstiyor) yazılı dövme, bazı askeri personel tarafından beyaz üstünlükçü gruplarla ilişkilendirilerek “iç tehdit” olarak değerlendirilmişti. Hegseth, bu iddiaları da reddederek, dövmenin sadece bir Hristiyan mottosu olduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance, bu iddiaları “iğrenç anti-Hristiyan bağnazlık” olarak nitelendirerek Hegseth’e destek verdi.

Matt Gaetz’in Etik Soruşturmaları

Adalet Bakanı adayı olarak gösterilen Matt Gaetz, Kongre üyeliğinden istifa etmesinin ardından etik soruşturmaların merkezinde bulunuyor. Gaetz, cinsel suistimal, yasadışı uyuşturucu kullanımı ve kampanya fonlarının kötüye kullanımı iddialarıyla ilgili olarak Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından soruşturuluyordu. İstifasıyla birlikte bu soruşturma durduruldu. Gaetz, bu iddiaları reddederek, “Yalanlar, beni yok etmek için silah haline getirildi.” ifadelerini kullandı.

Robert F. Kennedy Jr.’ın Aşı Karşıtı Görüşleri

Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr., aşı karşıtı görüşleri nedeniyle sağlık uzmanlarının sert eleştirilerine maruz kalıyor. Amerikan Halk Sağlığı Derneği Başkanı George C. Benjamin, Kennedy’nin aşı karşıtı tutumunun “ülkedeki sağlık üzerinde büyük zararlar verdiğini” belirterek, onun bu pozisyon için “kesinlikle yanlış kişi” olduğunu ifade etti.

Senato Onay Süreci ve Trump’ın Tepkisi

Trump’ın bu adaylarının, Ocak ayında göreve başlamasıyla birlikte Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’da onaylanmaları gerekecek. Ancak, bu adayların geçmişleri ve mevcut suçlamalar nedeniyle iki partili oturumlarda yoğun sorgulamalara tabi tutulmaları bekleniyor. Trump, şu ana kadar bu eleştirilerle ilgili doğrudan bir açıklama yapmadı ve kabinesindeki diğer pozisyonlar için atamalarını sürdürmekte.

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy’nin, hükümet bürokrasisini azaltmak ve federal ajansları yeniden yapılandırmak amacıyla kurulan yeni ‘Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na (DOGE) liderlik edeceğini duyurdu.

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