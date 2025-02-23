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Elon Musk’tan federal çalışanlara 48 saatlik rapor talimatı!

Elon Musk, federal çalışanlardan geçen haftaki işlerini 48 saat içinde raporlamalarını istedi. Yanıt vermeyenlerin istifa etmiş sayılacağını duyurdu. Bazı kurumlar çalışanlarına talimata uymamaları yönünde bilgi verdi.

Aslı23/02/2025
151 Bir dakikadan az
Elon Musk, federal çalışanlardan geçen haftaki işlerini 48 saat içinde raporlamalarını istedi. Yanıt vermeyenlerin istifa etmiş sayılacağını duyurdu.
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ABD’de federal çalışanlar, Elon Musk’ın sürpriz talimatıyla karşı karşıya kaldı. Başkan Trump’ın maliyet kesintisi politikaları doğrultusunda hareket eden Musk, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, tüm federal çalışanlardan son bir haftada gerçekleştirdikleri işleri raporlamalarını istedi.

Elon Musk cevap vermeyenleri istifa etmiş sayacak

musk

Kısa süre sonra çalışanlara üç satırlık bir e-posta gönderildi ve 5 maddelik bir özet paylaşmaları istendi. Yanıt için son tarih Pazartesi 23:59 olarak belirlendi. Elon Musk, sosyal medyada yanıt vermeyenlerin istifa etmiş sayılacağını duyursa da, e-postada bu tehdit yer almadı.

Bazı devlet kurumları çalışanlarına talimata uymak zorunda olmadıklarını bildirdi. Uygulamanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.

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Aslı23/02/2025
151 Bir dakikadan az
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