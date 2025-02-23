Elon Musk’tan federal çalışanlara 48 saatlik rapor talimatı!

ABD’de federal çalışanlar, Elon Musk’ın sürpriz talimatıyla karşı karşıya kaldı. Başkan Trump’ın maliyet kesintisi politikaları doğrultusunda hareket eden Musk, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, tüm federal çalışanlardan son bir haftada gerçekleştirdikleri işleri raporlamalarını istedi.

Elon Musk cevap vermeyenleri istifa etmiş sayacak

Kısa süre sonra çalışanlara üç satırlık bir e-posta gönderildi ve 5 maddelik bir özet paylaşmaları istendi. Yanıt için son tarih Pazartesi 23:59 olarak belirlendi. Elon Musk, sosyal medyada yanıt vermeyenlerin istifa etmiş sayılacağını duyursa da, e-postada bu tehdit yer almadı.

Bazı devlet kurumları çalışanlarına talimata uymak zorunda olmadıklarını bildirdi. Uygulamanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.

