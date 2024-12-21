Elon Musk’ın AfD desteği Almanya’da tepki çekti

Tesla CEO’su Elon Musk, Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken seçim öncesi aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD’yi destekleyen açıklamalarıyla tepki çekti. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden “Yalnızca AfD Almanya’yı kurtarabilir” ifadesini paylaşarak tartışma yarattı.

Elon Musk’a tepki yağdı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Musk’ın müdahalesini “onursuz ve sorunlu” olarak değerlendirdi. Başbakan Olaf Scholz ise özgür ifade hakkına vurgu yaparak, “Bu özgürlük bazen doğru olmayan şeylerin söylenmesine de olanak tanır” dedi.

AfD, anketlerde ikinci sırada yer alırken, diğer siyasi partiler bu partiyle koalisyon yapmayı reddediyor. Musk’ın açıklamaları, partinin lideri Alice Weidel tarafından desteklenirken, Alman kamuoyunda geniş çaplı eleştirilere neden oldu.

Dün Magdeburg’daki terör saldırısına da değinen Musk, Scholz’u istifaya çağırarak “yetersiz bir lider” olarak nitelendirdi. Eleştiriler artarken, bazı siyasiler Musk’ı Almanya’nın iç siyasetine müdahale etmekle suçladı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Viyana yılbaşı turu: Neden Viyana, nereleri gezmeli, ne yemeli?