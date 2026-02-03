Epstein e-postalarında Sarah Ferguson ve prenseslerin isimleri geçti

ABD makamları tarafından yayımlanan son Jeffrey Epstein belgeleri, Sarah Ferguson ve kızları Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie’yi bir kez daha kamuoyunun odağına taşıdı. Belgelerde herhangi bir yasa dışı faaliyete dair iddia yer almasa da, yazışmaların dili sıklığı ve Epstein’ın 2008’deki mahkûmiyetinden sonraya denk gelmesi, York ailesi açısından ciddi bir itibar sorununu yeniden gündeme getirdi.

Yakın üslup dikkat çekti

E-postaların önemli bir bölümü, Sarah Ferguson ile Epstein arasında uzun yıllara yayılan samimi bir ilişkiye işaret ediyor. Yazışmalarda kullanılan sıcak ve kişisel ifadeler, Epstein’ın reşit olmayanlara yönelik suçlardan mahkûm edilmesinin ardından da temasın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Bu durum, Ferguson’un Epstein ile olan geçmiş bağlarının neden hâlâ tartışma konusu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mali talepler yeniden gündemde

Belgelerde Ferguson’un mali sıkıntı yaşadığı döneme dair yazışmalar da yer alıyor. Bazı e-postalarda, acil kira ödemesi için Epstein’dan maddi destek talep edildiği görülüyor.

Ayrıca, borçların kapatılmasına yönelik hukuki süreçlere dair belgeler ile Epstein’ın uzun yıllar boyunca Ferguson’a maddi destek sağladığını iddia ettiği yazışmalar da dosyada bulunuyor. Belgeler, suç unsuru içermese de, bu ilişkinin boyutuna dair eleştirileri yeniden alevlendirdi.

Prenseslerin isimleri de yazışmalarda geçti

Prenses Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie, bazı özel yazışmalarda isimleri geçen kişiler arasında yer aldı. Belgelerde, kimliği gizli kişiler tarafından kullanılan argo ve uygunsuz ifadeler dikkat çekti.

Ayrıca Epstein’ın, Ferguson ve kızlarıyla sosyal temas kurmaya çalıştığını gösteren öğle yemeği ve buluşma planlarına dair mesajlar da dosyada yer aldı. Prenseslere yönelik herhangi bir suçlama bulunmuyor.

Epstein’ın itibarını koruma çabası

Bazı e-postalar, Epstein’ın kamuoyundaki imajını düzeltmeye yönelik girişimlerine de ışık tutuyor. Yazışmalarda, Ferguson’un kamuoyuna açık şekilde Epstein’dan uzaklaştığını söylemesinin bir medya stratejisi olarak değerlendirildiği görülüyor.

Ferguson’un daha sonraki mesajlarında ise bu süreçte kendi itibarını korumaya çalıştığını vurguladığı dikkat çekiyor.

Elit çevrelere erişim iddiaları

Belgeler, Epstein’ın İngiltere’de üst düzey sosyal çevrelere erişimine de işaret ediyor. Bazı e-postalarda, saray çevresine uzanan davet ve temas ihtimallerinin Ferguson aracılığıyla gündeme geldiği belirtiliyor. Ancak bu temasların fiilen gerçekleştiğine dair kesin bir doğrulama bulunmuyor.

Suçlama yok, ancak itibar yükü ağır

E-postalar, Ferguson, Beatrice veya Eugenie hakkında herhangi bir suç isnadı içermiyor. Prens Andrew ve Ferguson’un temsilcilerinden konuya ilişkin görüş talep edildiği, Andrew’un ise Epstein ile bağlantılı herhangi bir suçu sürekli olarak reddettiği biliniyor.

Buna rağmen, belgelerin yarattığı etki York ailesi için yeni bir itibar sınavı anlamına geliyor. Kamuoyunda, geçmişte kurulan ilişkilerin yarattığı gölge ve bunun nasıl aşılacağı yeniden tartışılmaya başlandı.

