Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile rubleyle alışverişte iki tarafa da kazanır

Birçok konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ruble üzerinden ödeme yapmakta mutabık kaldıklarını söyledi ve “Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya’ya ve Türkiye’ye inşallah kazandıracak” dedi.

“Soçi’ye yaptıkları çalışma ziyaretini olumlu, başarılı bir şekilde tamamladıklarını” anlatan Erdoğan, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin bir sonraki toplantısı için Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

“Rusya’yla sürdürdüğümüz diyaloğun müspet yansımalarına Kafkaslar’da, Suriye’de ve Ukrayna’da şahit oluyoruz” diyen Erdoğan “Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesine yönelik girişimin, bunun en son küresel örneği olduğunu” belirtti.

Tayyip Erdoğan “Şimdi önemli olan, planın sağlıklı şekilde uygulanması ve oluşan müspet havanın İstanbul’daki müzakerelere dönüşe yönelik somut adımlara tahvil edilmesidir” dedi.

“Sahadaki sıkıntılara rağmen, krizin müzakere masasında çözüleceğine olan güçlü inancımı da koruyorum” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı “Sayın Putin’e, Sayın Zelenski’yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım” diye konuştu.

Suriye’ye olası operasyon konusunda mütabakat

Erdoğan bir soru üzerine Suriye’de Tel Rıfat ve Münbiç’e olası operasyon konusundaki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Putin’in mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur’ gibi bir yaklaşımı var. Biz de diyoruz ki, ‘Şu anda bizim istihbarat örgütümüz Suriye istihbaratıyla zaten bu konuları yürütüyor ama bütün mesele netice almak. Eğer istihbaratımız, Suriye istihbaratıyla bu çalışmayı yürütürken, buna rağmen hala orada terör örgütleri fellik fellik at oynatıyorsa bu konuda bize destek vermeniz gerekiyor.’ Bu konuda da mutabakatımız var.”

Akkuyu Nükleer Santrali

Erdoğan Akkuyu Nükkeer Santrali’nde Rus tarafının Türk ortağıyla çalışmalarını feshetmesi konusunda ise “Akkuyu’nun ilk reaktörünü 2023 yılında hizmete alma hedefimiz sürüyor. Bu hususları, Rus tarafıyla görüşmelerimizde bir kez daha ele aldık. ’25 bin kişi şu anda çalışmıyor. Burası kapatıldı’ gibi ifadeler söyleniyor. Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim, Rus tarafı da kabul etmiyor. Çalışıyorlar” dedi.

Erdoğan “Akkuyu’daki çalışmaları yerinde, bizzat heyetimle beraber izleyeceğim. Ondan sonra da Sayın Putin’e oradaki gelinen durumu aktaracağım, söyleyeceğim. Ona göre de yol haritamızı belirleyelim diyeceğim. Yani onlar da bir defa kesinlikle süreci durdurmak gibi bir şeyi kabul etmiyorlar” diye konuştu.

Ruble ile alışveriş ve Mir kartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile ruble ile alışveriş yapılması konusundaki mutabakat için de “Sayın Putin’le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya’ya ve Türkiye’ye inşallah kazandıracak” dedi.

Beş Türk bankasının Rusya’nın Mir kartı konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Cumhurbaşkanı “Burada da çok ciddi gelişmeler var. Bu da tabi Rusya’dan gelen turistleri çok çok rahatlatan bir süreç. Onlarla alışverişini, otel ödemelerini yapabiliyorlar. Bu da tabi hem onlar için hem bizim için çok çok rahatlatıcı bir sistem. Bu ziyaretimizde Rusya Merkez Bankası Başkanı ile bizim Merkez Bankası Başkanımız da görüşmelerini yaptılar” diye konuştu.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi

Erdoğan, son dönemde artan Azerbaycan-Ermenistan gerilimi konusundaki soruyu da “Karabağ, Azerbaycan’ın uluslararası tanınmış sınırları içerisinde yer alan Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan, tabiatıyla topraklarında yasadışı hiçbir silahlı unsurun bulunmasını istemiyor. Üçlü Bildiri’den bu yana yaklaşık iki yıl geçti. Ermenistan’ın buradaki taahhütlerini de bir an önce yerine getirmesi önem taşıyor” dedi.

Erdoğan “Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğine saldırıyı da kabul edilemez buluyoruz” derken “olayın ciddiyetle ve detaylı bir şekilde soruşturularak faillerine gerekli cezaların verileceğini ümit ettiklerini” belirtti.

Rusya’dan aracılık talebi

Cumhurbaşkanı “Avrupa’nın istikrar ve güvenliği için Türkiye’nin yeri aşikâr. Bu rolümüzü küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir kez daha gösterdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca “İstanbul’dan geçen Razoni kuru yük gemisi aslında bir ilkti. Bunun arkasında bu şekilde sırada olan 20 civarında gemi var. Hepsinden öte, şu anda Rusya diyor ki ‘Bizim ciddi manada çıkabilecek hazırlığımız var, gücümüz var. Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz?’ İlgili bakanlıklarımız, birinci derecede de Ticaret Bakanlığımız bu işlerin şu anda sorumlusu olduğu için bu konuda hızla çalışıyorlar” diye konuştu.

Zaho’daki saldırı

Erdoğan, Kuzey Irak’ta 9 sivilin öldüğü saldırı için de “Bu, terör örgütü PKK’nın bilindik saldırılarının bir değişik versiyonu. Nasıl bugüne kadar bu tür şeyleri yapıp ondan sonra kaçtıysalar, ortada görünmeme gibi yolları seçtiyseler şimdi burada da yine aynı şekilde bu tür suikastları yaptıktan sonra topu hemen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin üzerine atmışlardır. Olayın aslı budur” ifadelerini kullandı.

KPSS’nin iptali

Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS sınavının iptal süreci için de “FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı.” dedi.

‘Seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sınavın iptal kararıyla ilgili “Biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı” sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.

Erdoğan’ın aslında bu sözlerle “muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz” dediğini savunan Kılıçdaroğlu, “Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum” dedi.

Paylaşımında genç seçmene de seslenen Kılıçdaroğlu, “Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal… Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk” diye yazdı.

Kaynak: BBC