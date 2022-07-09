67 yaşındaki eski başbakan Şinzo Abe hastanede hayatını kaybetti.

Şinzo Abe’yi öldürmeye çalışan kişinin Nara’da ikamet eden ve eski bir Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olan 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğu açıklandı.

Japon NHK televizyonu tarafından çekilen görüntülerde şüpheli Yamagami’nin iki el ateş ettikten sonra kaçmaya çalışmadığı ve polis tarafından yere yatırılıp etkisiz hale getirildiği görülüyor.

Şüphelinin yanında yola düşen ve siyah bantla bağlanmış bir eşyanın da el yapımı bir silah olabileceği düşünülüyor.

Gözaltına altında ifadesi alınan 41 yaşındaki şüphelinin soğukkanlılıkla cevapladığı sorular ve davranışlar sorgu esnasında dikkat çekti.

Şinzo Abe hastaneye götürülürken kalbinin durmuş

Şüphelinin evinde çok sayıda patlayıcı ve el yapımı silah bulundu.

Hastaneye kaldırılan Abe’ye yerde yatarken yapılan acil müdahale sırasında bilincinin açık olduğu, ancak hastaneye götürülürken kalbinin durduğu ve yaşam belirtisi göstermediği bildiriliyordu.

Nara Medikal Üniversitesi Hastanesi’nde basın toplantısı düzenleyen doktorlar, boynunda iki kurşun yarası bulunan Abe’nin kalbinin ağır hasar aldığını, kurşunlardan birinin kalbe yakın bir bölgeye saplandığını söyledi.

Saldırıdan dakikalar sonra hâlâ bilinci açık olan Abe’nin durumu hızla kötüleşti. Doktorların verdiği bilgiye göre Abe, hastaneye ulaştığında hayati belirtisi yoktu. Kendisine hıza kan nakli yapıldı ancak hayata döndürülemedi.

Kısa bir süre önce basına açıklama yapan Başbakan Fumio Kişida doktorların “Abe’nin hayatını kurtarmak için olağanüstü çaba sarf ettiklerini” söyleyip “Bu saldırı affedilemez.” şeklinde konuştu.

Görgü tanıkları, bir kampanya konuşması için Nara’ya giden Şinzo Abe’nin uğradığı saldırıdan önce, arkasından büyük bir silah çıkartan bir adam gördüklerini söyledi.

Yamagami: Şinzo Abe’den hoşnut değildim

Yamagami’nin Nara-nishi Polis Merkezi’nde sorgulandığı biliniyor. Zanlı ilk ifadesinde Şinzo Abe’den “hoşnut olmadığı için” onu öldürmeyi planladığını söyledi.

Gri bir gömlek ve haki renk pantolon giyen Yamagami’nin, Abe’nin arkasına nasıl geçtiği ve yaklaşmaması gereken yere nasıl girdiği bilinmiyor.

Abe’nin vurulduğunun haberinin duyulmasından sonra Japonya’da Başbakan Fumio Kişida ve tüm kabine üyeleri kampanya için çıktıkları illerden hızla Tokyo’ya geri dönüyorlar. Olaydan hemen sonra Tokyo’da bir kriz masası da kuruldu ve ilgili bakanlıklar bilgilendirildi.

Abe Japonya’yı yöneten Liberal Demokratik Parti’n en büyük kanadının başı olarak tüm adayları destekliyordu. Şu an aktif olarak seçimlerde aday olmasa da parti içinde çok büyük ağırlığı var. Japonya’nin en uzun başbakanlık yapan politikacısı olarak 8 yıl başbakanlık yaptıktan sonra sağlık nedenleriyle bu görevden ayrılan Abe, LDP’ye yön verenlerdendi.