Keir Starmer: Esma Esad’ın vatandaşlığının iptali için karar vermek çok erken

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın İngiliz vatandaşlığının iptal edilmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan Starmer, bu konuda karar vermek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Başbakan Starmer, “Esma Esad’ın İngiliz vatandaşlığından çıkarılması hakkında karar vermek için henüz çok erken” diyerek, hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağına dair belirsizlik olduğunu ortaya koydu. Bu açıklama, İngiltere kamuoyunda devam eden tartışmaların odağı haline geldi.

Esma Esad Kimdir?

Esma Esad, Londra’da doğup büyüyen ve İngiliz vatandaşlığına sahip bir isim. Beşar Esad ile evlenmeden önce Londra’da eğitim aldı ve uluslararası finans alanında kariyer yaptı. Ancak Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından Esma Esad, Suriye rejimini destekleyen açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle sık sık eleştirildi.

Bu süreçte, uluslararası insan hakları örgütleri ve bazı İngiliz milletvekilleri, Esma Esad’ın vatandaşlığının iptal edilmesi gerektiğini öne sürdü. Onlara göre, Beşar Esad’ın işlediği insan hakları ihlallerine destek veren birinin İngiliz vatandaşlığı taşımaması gerekiyor.

Vatandaşlık iptali tartışmaları neden gündemde?

İngiltere’de vatandaşlık iptali, özellikle terörizm ve insan hakları ihlalleri ile suçlanan kişiler için gündeme geliyor. Geçmişte, İngiliz vatandaşı olan bazı IŞİD mensuplarının vatandaşlıklarının iptal edilmesi büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu konuda hükümet, “ulusal güvenlik” gerekçesiyle adımlar atmıştı.

Esma Esad’ın durumu, bu bağlamda yeniden gündeme geldi. Özellikle, Suriye rejiminin uyguladığı insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına dair belgeler ortaya çıktıkça, Esma Esad’ın İngiltere’de vatandaşlık hakkını koruyup koruyamayacağı sorusu gündeme taşındı.

İngiliz basını, Esma Esad’ın vatandaşlık iptaliyle ilgili hükümete baskı yapıldığını, bazı milletvekillerinin Esma Esad’ın Suriye rejimine destek veren açıklamalarını delil olarak sunduğunu bildirdi. Ancak, bu konudaki tartışmalar sürerken Başbakan Keir Starmer, henüz karar verme aşamasında olmadıklarını belirtti.

Daha önce de gündeme gelmişti

Bu tartışma yeni değil. 2017 yılında, dönemin Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Esma Esad’ın vatandaşlığının iptal edilmesi çağrılarına ilişkin bir soruya, “Bu tür bireysel vakalar hakkında yorum yapmıyoruz” yanıtını vermişti.

O dönemde, uluslararası insan hakları örgütleri de Esma Esad’ın “savaş suçları destekçisi” olarak değerlendirilebileceğini savunmuştu. Ancak İngiltere hükümeti bu konuda herhangi bir adım atmadı.

Başbakan Starmer’ın Açıklamaları

İngiliz medyasına yansıyan bilgilere göre, Başbakan Keir Starmer konuyla ilgili net bir tutum ortaya koymadı. Ancak yaptığı açıklamada, “Bu konuda karar vermek için çok erken” ifadesini kullandı. Bu açıklama, İngiltere’nin Esma Esad’ın vatandaşlığıyla ilgili aceleci bir karar almayacağının göstergesi olarak yorumlandı.

Hükümetin bu konuda temkinli bir politika izlediği ve uluslararası ilişkiler boyutunu dikkate aldığı düşünülüyor. Zira, Esma Esad’ın vatandaşlığının iptali, Suriye-İngiltere ilişkileri üzerinde de etkili olabilir.

İnsan Hakları Savunucuları Karara Tepkili

İnsan hakları savunucuları, Beşar Esad rejiminin “savaş suçu” işlediğini ve Esma Esad’ın bu suça destek verdiğini savunuyor. Bu nedenle, vatandaşlık iptali için daha fazla delil sunulması gerektiği belirtiliyor.

İngiltere’nin iç hukukuna göre, vatandaşlık iptali, yalnızca kişinin başka bir vatandaşlığı varsa yapılabiliyor. Bu nedenle, Esma Esad’ın Suriye vatandaşı olması, İngiltere’nin vatandaşlık iptaline hukuki zemin oluşturabilir. Ancak, bu iptalin uygulanabilmesi için “ulusal güvenlik tehdidi” gibi ciddi bir gerekçe gösterilmesi gerekiyor.

Vatandaşlık İptali Süreci Nasıl İşliyor?

İngiltere’de vatandaşlık iptali, İçişleri Bakanlığı’nın (Home Office) onayı ile gerçekleşiyor. İçişleri Bakanı, bir kişinin vatandaşlığını “kamu yararı” gerekçesiyle iptal etme yetkisine sahip. Bu durum, özellikle terörle bağlantılı kişilerde sıklıkla uygulanan bir yöntem. Ancak, bu tür kararlar genellikle yargıya taşınıyor ve süreç uzun sürüyor.

Özellikle, 2019 yılında IŞİD’e katılan Shamima Begum’un vatandaşlık iptali, bu sürecin ne kadar karmaşık olabileceğini göstermişti. Shamima Begum’un vatandaşlığı iptal edilmiş ancak İngiltere’de “adil yargılanma hakkının ihlali” iddialarıyla bu karar, uluslararası hukuk çerçevesinde tartışmalara neden olmuştu.

İngiltere’nin Temkinli Tutumu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, Esma Esad konusunda “karar vermek için erken” açıklaması, İngiliz hükümetinin temkinli bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyuyor. Suriye rejiminin uygulamaları nedeniyle Batılı ülkeler, Suriye ile diplomatik ilişkileri asgari seviyede tutuyor. Bu nedenle, Esma Esad’ın vatandaşlık statüsü, İngiltere’nin uluslararası diplomasisini de etkileyebilecek bir konu olarak değerlendiriliyor.

Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Şam’daki Harasta Hastanesi’nde ortaya çıkan cesetler, işkence ve kötü muamele iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Cesetlerin, berbat koşullarıyla bilinen Saydnaya Cezaevi’nden geldiği öne sürüldü.

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