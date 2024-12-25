Fabio Ochoa’nın dönüşü Kolombiya’da tepkiyle karşılandı

ABD’den sınır dışı edilerek Kolombiya’ya dönen Medellín Karteli’nin eski üyelerinden Fabio Ochoa’nın serbest bırakılması, kurbanların ve yakınlarının tepkisine neden oldu. Kolombiya’daki insan hakları grupları ve kurban yakınları, Ochoa’nın geçmişte işlenen suçlarla ilgili hesap vermesini istiyor.

Fabio Ochoa binlerce insanın ölümüne sebep oldu

1980’ler ve 1990’larda Medellín Karteli, Kolombiya’da binlerce kişinin ölümüne neden olmuş, polis memurlarından gazetecilere kadar geniş bir kesimi hedef almıştı. Tarihçiler, kartel lideri Pablo Escobar’ın yönetimindeki bu dönemde en az 10.000 kişinin öldürüldüğünü belirtiyor. Fabio Ochoa, o dönemde kartelin önemli bir yöneticisi olarak görev almıştı.

Ancak Ochoa, Medellín Karteli’nin cinayetlerinde rolü olduğunu reddediyor. ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 20 yılı aşkın hapis cezasını tamamladıktan sonra Kolombiya’ya dönen Ochoa, basına yaptığı açıklamada suçlamaların asılsız olduğunu ve ABD savcıları tarafından “tuzağa düşürüldüğünü” iddia etti.

Ölenlerin yakınları tepkili

Bogotá Belediye Başkanı Carlos Fernando Galán, Ochoa’nın serbest bırakılmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, 1989’da Medellín Karteli’nin suikastıyla öldürülen babası Luis Carlos Galán’ın adını anarak, adaletin sağlanmadığını belirtti. Kardeşi Juan Manuel Galán ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Kartelin suçlarının büyük bir kısmı cezasız kaldı. Binlerce kurbanla birlikte, Ochoa’nın ve müttefiklerinin adam kaçırmalar, cinayetler ve terör saldırılarındaki rolünü öğrenmek istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Adalet arayışı

1989’da Medellín Karteli tarafından havaya uçurulan bir uçakta babasını kaybeden Gonzalo Enrique Rojas, Fabio Ochoa’nın dönüşünü bir fırsat olarak görüyor. Rojas, Ochoa’nın bu ve diğer suçlarla ilgili sorgulanması gerektiğini belirterek, “Biz kurbanlar için önemli olan hapiste geçirilen yıllar değil, gerçek ve adaletin sağlanmasıdır,” dedi. Rojas’ın başkanlık ettiği “Kolombiya Hafızasıyla” vakfı, Ochoa ile görüşme talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Kolombiya savcılarına çağrı

Kurban yakınları ve insan hakları örgütleri, Kolombiya savcılarının Fabio Ochoa’yı geçmişteki suçlarla ilgili sorgulaması gerektiği çağrısında bulunuyor. Özellikle, Medellín Karteli’nin bir yolcu uçağını neden hedef aldığı ve kartelin Kolombiya hükümetiyle olan ilişkileri gibi konuların aydınlatılması isteniyor.

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