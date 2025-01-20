Fransa, Suriye İçin Uluslararası Konferans Düzenliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yapılan açıklamada, Fransa’nın 13 Şubat’ta Paris’te Suriye için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Konferans, savaşla harap olmuş Suriye’nin, yarım asır süren Esad ailesi yönetiminin ardından geçiş sürecine destek olmayı amaçlıyor.

Siyasi Geçişe Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan telefon görüşmesinde, Suriye’nin mevcut durumu ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İki lider, tüm Suriyelilerin haklarına saygı gösteren adil ve kapsayıcı bir siyasi geçişe destek olma taahhütlerini yineledi” ifadelerine yer verildi.

Paris’te Uluslararası Katılım Bekleniyor

Paris’te düzenlenecek konferansa, bölgesel aktörlerin yanı sıra uluslararası toplumun önemli temsilcilerinin katılım göstermesi bekleniyor. Konferansta, Suriye’nin yeniden inşası, mültecilerin geri dönüşü ve siyasi çözüm yolları gibi kritik konuların ele alınması öngörülüyor.

Suriye, 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan derin bir kriz yaşıyor. Fransa, konferans ile Suriye’nin geleceği için uluslararası dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

İsrail, Suriye’deki Golan Tepeleri’nde “geçici” bir işgal başlattığını duyurdu. Ancak bölge halkı, bu durumun kalıcı bir toprak genişleme stratejisine dönüşmesinden endişe ediyor.

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