Fransa’da çiftçilerin protestoları sürüyor! Yollara gübre döktüler

Fransa‘nın Toulouse kentinde bir araya gelen yüzlerce çiftçi, hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki gösterdi. Üretim maliyetlerinin artışı ve destek ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kar elde edemediklerini dile getiren çiftçiler, bu durumu protesto etmek için mahsullerini valilik binasının önüne döktü.

Fransa’da çiftçiler eylemlere devam ediyor

Fransız çiftçiler salı günü güneybatıdaki Toulouse kentindeki şehir binalarının önüne gübre yığınları attılar; bu, hükümetin kendilerini artan zorluklarla karşı karşıya bıraktığını söyledikleri tarım politikasına karşı sert bir protestoydu. Güneybatı Fransa’dan yaklaşık 400 traktör ve 1000 çiftçi, bölgedeki buluşma noktalarında şafaktan önce miting yaptıktan sonra şehre doğru bir araya geldi.

Çiftçiler yolları kapattı, trafik kilitlendi

Sabahın erken saatlerinde korna çalarak ve römorklar dolusu saman ve gübre çekerek kent merkezine doğru ilerlerken Toulouse’a doğru yola çıktılar, bazı yollardaki tüm şeritleri kapatarak yoğun trafik sıkışıklığına neden oldular.

Otobüs servisleri rotalarını değiştirmek zorunda kaldı ve yerel polis şefi, sakinleri Toulouse’un merkezinden uzak durmaya çağırdı.

Traktörler bölgesel yönetim binasına ulaştığında, düzinelerce römork dolusu çürümüş meyve, saman ve gübreyi binanın hemen önüne boşalttılar.

Yaklaşık 1000 çiftçi merkezi Capitole meydanında yürüyerek toplandı ve bir heyetin günün ilerleyen saatlerinde yerel polis şefiyle görüşmesi bekleniyordu.

Artan vergilerden şikayetçiler

Protestocular artan vergilerin ve sosyal ücretlerin bölge genelinde çiftçiler için zorluklara neden olduğunu ifade ediyor. Vergi artışları ve diğer ücretler, artan yakıt ve hayvan yemi maliyetlerine ve ülke genelinde yaşam maliyetindeki genel artışa ek olarak geliyor.

Market otoparklarına gübre döküldü

Bölgenin başka yerlerinde çiftçiler büyük banliyö süpermarketlerini hedef alarak otoparklarına gübre döktüler. Çiftçiler, birçok büyük süpermarket zincirinin ürünlerine adil fiyatlar ödemeyi reddettiğini söylüyor.