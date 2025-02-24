Fransa’da Rus Konsolosluğuna saldırı

Fransa’nın güneyindeki Marsilya kentinde bulunan Rus Konsolosluğu’na üç molotof kokteyli atıldı. Olay, Rusya‘nın Ukrayna’ya yönelik tam ölçekli işgalinin üçüncü yıldönümünde gerçekleşti.

Fransız polisi, saldırının konsolosluk binasının çevre duvarını hedef aldığını ve üç patlayıcıdan ikisinin infilak ettiğini açıkladı. Saldırıda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, patlayıcıların konsolosluk bahçesine düştüğü belirtildi. Olayın ardından konsolosluk çalışanları içeride tutulurken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fransa ve Rusya’dan Açıklamalar geldi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak diplomatik misyonların dokunulmaz olduğunu vurguladı. Bakanlık sözcüsü, “Fransa, diplomatik tesislerin güvenliğine yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır. Diplomasinin temel ilkeleri arasında, bu misyonların ve personellerinin güvenliği yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise olayın “terör saldırısı” olabileceğini belirterek, Fransa’dan hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesini talep etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Marsilya’daki Rusya Konsolosluğu’nda meydana gelen patlamalar, terör saldırısına işaret ediyor. Fransa hükümetinden, olayın detaylı bir şekilde araştırılmasını ve Rusya’nın diplomatik misyonlarının güvenliğini artırmasını bekliyoruz.” dedi.

Saldırı Ukrayna Savaşı’nın Yıldönümünde Gerçekleşti

Saldırı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü yılına denk geldi ve bu sırada Avrupa ve Kanada’dan liderler, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya gelerek savaş karşıtı dayanışma mesajları veriyordu. Fransa’da son dönemde Rusya’ya yönelik protestoların arttığı bilinirken, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmadı.

Fransız yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

