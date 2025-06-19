Gazze’de yardım kuyruğunda can pazarı: İsrail ateş açtı, en az 12 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yardım almak için toplanan Filistinlilere ateş açması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti. Olayın, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Vakfı (GHF) tarafından yürütülen yardım dağıtım alanı yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Gazze’de yine yardım kuyruğunda ölüm

Yerel sağlık yetkililerine göre saldırı, Netzarim koridoru yakınlarında gerçekleşti. Filistinli sivil savunma yetkilileri, İsrail askerlerinin gece yarısı yardım için bekleyen kalabalığa ateş açtığını en az 15 kişinin öldüğünü ve 60’tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde bulunan görgü tanıklarından Bassam Ebu Şaar, binlerce kişinin gece boyunca yardım kuyruğunda beklediğini ve saat 01.00 sularında ateş açıldığını söyledi. Kalabalığın büyüklüğü nedeniyle kaçmanın mümkün olmadığını ifade eden Ebu Şaar, “Ne yardım edebildik ne de kaçabildik” dedi.

İsrail: Uyarı ateşi açıldı

İsrail ordusu ise Reuters’a yaptığı açıklamada, Netzarim bölgesinde “şüpheli kişilerin” askerlere yaklaşması üzerine uyarı ateşi açıldığını belirtti. Ancak ölümlere dair bilgileri doğrulamadı. GHF de olayın yardım dağıtım alanı çevresinde gerçekleşmediğini savundu.

İsrail’in açıklamasını “yanıltıcı” olarak niteleyen Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı ise aynı gün içinde yalnızca yardım dağıtım noktalarında 12 kişinin öldüğünü belirtti.

GHF sistemi tartışmalı

İsrail’in Birleşmiş Milletler’i devre dışı bırakarak yardım dağıtımını GHF aracılığıyla yürütmesi, bölgedeki uluslararası yardım kuruluşları tarafından eleştiriliyor. BM, GHF sisteminin insani yardım ilkeleriyle çeliştiğini ve tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini savunuyor.

GHF’nin yardım dağıtımını devraldığı mayıs ayı sonundan bu yana yardım noktalarında yaşanan ölümler dikkat çekiyor. Gazze’deki can kayıplarının büyük kısmı, artık doğrudan saldırılardan değil, yardım erişimindeki çatışmalardan kaynaklanıyor.

Çadırlara da saldırı: Bir aile yok oldu

Öte yandan, Cibaliye Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra isabet eden İsrail topçu atışında aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerin Asaliya ailesine mensup bir çift ve beş çocuğu olduğu açıklandı.

Gazze’de savaşın bilançosu ağırlaşıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Hamas’ın güney İsrail’e düzenlediği saldırıya karşılık başlattığı operasyonlarda Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre şimdiye kadar en az 55.637 kişi öldü. Bu sayının çoğunluğunu siviller oluşturuyor.

