Gazze’de okula düzenlenen saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti

Gazze’de sivil can kayıpları her geçen gün artıyor. İsrail ordusunun pazartesi sabahı Gazze Şehri’nde bir okula düzenlediği saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 55’ten fazla kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre, saldırının hedef aldığı okul daha önce bir sığınak olarak kullanılıyordu.

Gazze’de saldırılar sabaha karşı gerçekleşti

Saldırının sabaha karşı gerçekleştiğini belirten Gazze Sağlık Bakanlığı Acil Servis Başkanı Fahmy Awad, ölenler arasında bir baba ve beş çocuğunun da bulunduğunu açıkladı. Awad, okulun üç kez vurulduğunu ve insanların uykuda olduğu sırada kişisel eşyalarının da yandığını söyledi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı ve yanmış cesetleri çıkardığı anlar yer aldı.

İsrail ordusu ise okulda Hamas ve İslami Cihad’ın saldırı planları için kullandığı bir komuta ve kontrol merkezi bulunduğunu ve bu merkezin hedef alındığını iddia etti. İsrail, sivil ölümlerden Hamas’ı sorumlu tutarken, saldırının uluslararası toplumdan sert tepkiler topladığı görülüyor.

Aynı aileden 15 kişi öldü

Ayrı bir saldırıda ise Gazze Şehri’nde bir ev hedef alındı. Bu saldırıda aynı aileden 15 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında beş kadın ve iki çocuk da bulunuyor. Şifa Hastanesi yetkilileri, saldırının ardından hastaneye çok sayıda cesedin ulaştığını belirtti.

İnsani kriz derinleşiyor

Yaklaşık üç aydır devam eden yardım blokajı, Gazze’de gıda, su, yakıt ve ilaç eksikliklerini daha da kötüleştirdi. Dünya Gıda Programı, İsrail’e “Gazze’ye daha fazla ve daha hızlı insani yardım sağlanması” çağrısında bulundu. Öte yandan, Gazze’ye yardım ulaştırmak için ABD destekli bir yardım grubunun başkanı Jake Wood, kuruluşun “insani ilkelerle bağdaşmayan” bir yaklaşım benimsediğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

İspanya’dan sert tepki

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, pazar günü Madrid’de düzenlenen Avrupa ve Arap ülkelerinin toplantısında, Gazze’deki “insanlık dışı ve anlamsız” savaşın durdurulması için İsrail’e yaptırım çağrısında bulundu. Albares, “Gazze’ye insani yardım koşulsuz ve sınırsız bir şekilde girmeli, İsrail’in kontrolüne bırakılmamalı” dedi.

Gazze’de ölü ve yaralı sayısı artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, çatışmaların başladığı 18 Mart’tan bu yana Gazze’de ölenlerin sayısının 3 bin 785’e yükseldiğini, toplamda savaşın başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 939’a ulaştığını duyurdu.

