Gazze’de Filistinliler yemeğe muhtaç

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana havadan bombaladığı, karadan da pek çok noktasında ilerleyerek güneyle bağlantısını kestiği ve yardım girişlerine engel olduğu kuzeyde halk yiyecek yemek ve içecek su bulmakta zorluk yaşıyor.

Ekmek, un, et, konserve ve sebzenin kıt ve bu sebeple de pahalı olduğu kuzeydeki bölgelerde yaşayan Filistinliler yabani otlardan yemek, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor.

Hâl böyle olunca 6 kişilik bir aileyi doyurmak yaklaşık bir günlük mesai anlamına geliyor.

Gazze‘nin kuzeyindeki Cibaliya sakinlerinden Ebu Ahmed Saliha’nın aile fertlerini doyurabilmek için verdiği bu mücadeleye tanıklık etti.

Gazze’de gıda bulunamıyor

Saliha’nın bir tas yemek için verdiği mücadele ebegümeci toplamakla başladı. Bu mesai daha sonra odun toplama ve saldırılar nedeniyle büyük kısmı yıkılan Cibaliya çarşısında un aramakla devam etti.

Savaş öncesiyle sonrasını kıyaslayan Saliha, “Kötünün de kötüsü bir durumdayız. Hayatı idame ettirmek için gerekli un, su, şeker ve konserve gibi en temel maddeleri bile bulamıyoruz, bulsak da bunlar astronomik rakamlara satılıyor.” dedi.

Saliha, 4 aile arasında paylaştırdıkları 3 kilogramlık bir un poşetinin savaştan önce 2 dolara, bugünse 15 dolara satıldığına dikkati çekti.

Gazze’de savaşla birlikte yeme alışkanlıkları da değişti

Eve gelerek topladığı ebegümeçlerini ayıklayan Saliha, daha sonra evdeki kadınların açtığı lavaş ekmeklerini pişirmeye koyuldu.

Saliha, savaştan önce çok nadiren pişirilen bu yemeklerin, bugün yiyecek başka bir şey olmadığı için sofraların vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.

Yine savaştan önce cuma günlerinin Gazze’deki Filistinliler için kutsal bir gün olduğunu ve o gün çalışmadıklarını kaydeden Saliha, artık cuma dahil her gün rızık peşinde koşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Filistinliler günlerce açlık çekiyor

Ebegümecini ve ekmeği pişirip ailesini sofranın başında toplamayı başaran Saliha, “Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde gıda sıkıntısı yaşandığı için bazen 3 gün boyunca ağzımıza tek lokma koymadığımız oluyor.” dedi.

Su bulmakta da sıkıntı çektiklerini anlatan Saliha, “Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz.” diye konuştu.

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen, “Biz Filistinlilere hiçbir şey diz çöktüremez. Olmayandan olanı çıkarırız.” diyen Saliha, sahip oldukları yaşama iradesiyle tüm zorlukların üstesinden geldiklerini gösterdi.

Filistin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini geçti

Gazze‘deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 165 Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 280 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 927’ye, yaralı sayısının da 62 bin 388’e yükseldiğini bildirdi.

Gazze’ye İsrailli esirlerin fotoğraflarının yer aldığı broşürler atıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne savaş uçaklarından, esir alınan İsraillilerin fotoğraflarının yer aldığı broşürler atarak, bu kişileri gören Filistinlilere haber vermeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine savaş uçaklarından Filistinli direniş gruplarının elindeki 69 İsrailli esirin fotoğraf ve isimlerinin bulunduğu broşürler bıraktı.

“Eve dönmek ister misin? Bunlardan birini tespit edersen lütfen ihbar et!” ifadesinin yazılı olduğu broşürlerde, iletişim için bir telefon numarası ile internet adresi de yer aldı.

Gazze Şeridi’de broşür atma yöntemine daha önce birçok kez başvuran İsrail ordusu, ilk kez İsrailli esirlerin fotoğraflarının yer aldığı broşürleri attı.

Batı Şeria’da 6 bin 115 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria’da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail’in son 24 saatte aralarında çocukların da bulunduğu biri kadın 22 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 115’e ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze’ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

