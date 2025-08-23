Ghislaine Maxwell: Epstein’in gizli bir liste tutmadığını söyleyebilirim

Cinsel istismar suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Ghislaine Maxwell’in ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmenin tutanakları kamuoyuna açıklandı. Maxwell, uzun süredir komplo teorilerinin odağında olan “müşteri listesi”nin aslında hiçbir zaman var olmadığını belirterek, “Orada bir liste yok” ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Bill Clinton’a yönelik iddiaları da reddeden Maxwell, “Onların uygunsuz bir davranışına tanık olmadım” dedi.

Trump ve Clinton’a ilişkin açıklamalar

Maxwell, Trump ve Epstein’in yalnızca sosyal ortamlarda görüştüğünü, yakın arkadaş olmadıklarını söyledi. Trump’ın hiçbir zaman uygunsuz davranış sergilemediğini savundu. Bill Clinton hakkında da benzer şekilde herhangi bir olumsuzluk görmediğini aktardı.

Prens Andrew hakkındaki iddialar

Maxwell, Prens Andrew’un adı geçen cinsel istismar iddialarını “akıl almaz” olarak niteledi. Ünlü fotoğrafın da sahte olduğunu öne sürdü. Andrew’un genç bir kadınla ilişki yaşadığına dair iddiaları kesin bir dille reddetti.

Epstein ile ilişkisi

Epstein’le 1991’de tanıştığını belirten Maxwell, bir süre sonra cinsel birliktelik yaşadıklarını, ayrıldıktan sonra da Epstein’dan yüksek meblağlarda ödeme aldığını kabul etti. 2010’dan sonra ilişkilerinin neredeyse tamamen bittiğini söyledi.

Epstein’in ölümü hakkında

Maxwell, Epstein’in 2019’da cezaevinde intihar ettiği resmi açıklamasına inanmadığını dile getirdi. Ancak bunun bir “suikast” olduğu iddialarına da katılmadığını, “Onu susturmak isteselerdi, çok daha önce yaparlardı” dedi.

