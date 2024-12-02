Gine’de hakem kararı faciaya yol açtı: 56 ölü

Gine’nin Nzerekore şehrinde düzenlenen futbol turnuvası finalinde tartışmalı bir hakem kararı sonrası çıkan olaylar trajediye dönüştü. Panik ve izdiham sonucu 56 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ölenlerin çoğunun çocuk olduğu bildirildi.

Gine’de facia

Gine hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ölümlerin Nzerekore şehrindeki bir stadyumda meydana geldiği bildirildi. Olaylar, Gine’nin askeri lideri Mamady Doumbouya onuruna düzenlenen turnuvanın final maçında hakemin verdiği tartışmalı bir karar sonrası başladı. Taraftarların taş atmaya başlamasıyla stadyumda büyük bir kargaşa yaşandı. Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi paniği artırdı ve insanlar çıkışlara yönelince izdiham yaşandı.

Yaşamını yitirenler arasında çocuklar da var

Stadyumdan gelen görüntüler ve tanıklıklar, olayın boyutlarını gözler önüne serdi. Çevrimiçi olarak paylaşılan videolarda, yerde sıralanmış cansız bedenler görüldü. Görüntülerde çocukların da trajik şekilde hayatını kaybedenler arasında olduğu dikkat çekti.

Nzerekore şehrinden bir yetkili, ismini vermeden yaptığı açıklamada, olayın ardından pek çok çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. “Polisin müdahalesi sırasında yaşanan panik, özellikle küçük yaştaki izleyicileri etkiledi. Bazı ebeveynler çocuklarının cansız bedenlerini olay yerinden taşımaya çalıştı,” dedi.

Muhalefetten hükümete sert eleştiri

Gine’nin önde gelen muhalefet grubu Ulusal Değişim ve Demokrasi İttifakı (National Alliance for Change and Democracy), hükümeti ve askeri lider Mamady Doumbouya’yı hedef aldı. Grup, bu tür turnuvaların halk desteği kazanmak amacıyla siyasi propaganda için düzenlendiğini ve bu olayda hükümetin sorumluluğu olduğunu öne sürdü.

Turnuvanın, Gine’nin askeri rejim tarafından yönetildiği geçiş döneminde düzenlenmesi, anayasa ve seçim sürecine aykırı olarak değerlendiriliyor. Muhalefet, Doumbouya’yı bu tür etkinlikleri bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanmakla suçladı.

Hükümet soruşturma sözü verdi

Gine hükümeti, olayların ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Olayların nedenleri ve sorumluların belirlenmesi için adaletin yerini bulması sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ancak, askeri yönetimden muhalefetin suçlamalarına yönelik henüz bir yanıt gelmedi.

Papua Yeni Gine‘de meydana gelen toprak kaymasında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Bölgede mahsur kalan köylüleri kurtarmak içinse büyük bir yarış başladı.

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