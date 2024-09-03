Gizli Servis’ten Joe Biden’a yasak

ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis’in, “çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle” kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi.

Başkan Biden, Pensilvanya’daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray’a dönüşünde basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

Bu tür seçim gezilerini sevdiğini söyleyen Biden, bir soru üzerine, “Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor.” dedi.

Biden’ın söz konusu videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden’ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.

Joe Biden kimdir?

Joe Biden, 20 Ocak 2021’de göreve başlayan Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkanıdır. Başkan olmadan önce, 2009’dan 2017’ye kadar Barack Obama’nın Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Biden’ın, Delaware’den ABD Senatörü olarak geçirdiği on yıllar da dahil olmak üzere siyasette uzun bir geçmişi var. Başkanlığı, COVID-19 salgınını yönetme, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve altyapıyı iyileştirme gibi konulara odaklandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de yaşanan soykırım hakkında açıklamalarda bulundu.

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