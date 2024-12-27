Parker Güneş Sondası, Güneş’e en yakın mesafeye ulaşarak tarih yazdı

NASA’nın Parker Güneş Sondası, 24 Aralık’ta gerçekleştirdiği en yakın geçişle tarihe geçti. Sonda, Güneş’e şimdiye kadar insan yapımı hiçbir nesnenin ulaşamadığı 3,8 milyon mil (6,1 milyon km) mesafeye kadar yaklaştı. Bu inanılmaz başarı, yoğun radyasyon ve 982°C’ye varan aşırı sıcaklıklara rağmen sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Güneş’e dokunan ilk insan yapımı araç

2018 yılında fırlatılan Parker Güneş Sondası, Güneş’in üst atmosferi olarak bilinen koronayı incelemek için tasarlandı. Görev kapsamında bugüne kadar 21 yörünge tamamlayan ve bu süreçte Venüs’ün kütle çekiminden faydalanarak Güneş’e daha da yaklaşan sonda, şimdiye kadarki en yakın temasını gerçekleştirdi.

NASA’nın Bilim Direktörü Dr. Nicola Fox, sondanın başarısını “Tam bir ‘Başardık!’ anı” sözleriyle kutladı. Sondanın, 2021 yılında Güneş’e “dokunduğu” belirtilmişti ancak bu son geçiş, ona şimdiye kadarki en yakın mesafeyi sundu.

Aşırı şartlara karşı üstün teknoloji

Parker Güneş Sondası, Güneş’in aşırı koşullarına dayanabilmesi için özel olarak tasarlandı. 4,5 inç (11,43 cm) kalınlığındaki karbon-kompozit bir kalkan ile korunan sonda, 1.377°C’ye (2.500°F) kadar sıcaklıklara dayanabiliyor. Bu koruma, yoğun radyasyona rağmen hassas ölçümler yapmasını mümkün kılıyor.

Güneş rüzgarını anlamaya yönelik kritik veriler

NASA, bu yakın temas sayesinde Güneş rüzgarının kaynağını, Güneş’in üst atmosferindeki maddelerin neden milyonlarca dereceye ısındığını ve enerjik parçacıkların neredeyse ışık hızına nasıl ulaştığını anlamaya yönelik kritik veriler toplandığını belirtti. Güneş rüzgarları, Dünya’nın manyetik alanı tarafından genellikle saptırılmasına rağmen, güçlü patlamalar sırasında enerji ağlarını ve iletişim sistemlerini etkileyebiliyor.

Hız rekoru ve iletişim

Parker Güneş Sondası, Güneş’e yakın geçişi sırasında saatte 692.000 km (430.000 mil) hızla hareket ederek inanılmaz bir hız rekoruna imza attı. Yaklaşma sırasında sonda ile iletişim kesilmiş olsa da, Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL) ekipleri, sondanın sağlıklı olduğuna dair sinyalleri 26 Aralık’ta aldı. Detaylı verilerin 1 Ocak’ta Dünya’ya ulaşması bekleniyor.

Görevin sonuna doğru

Parker Güneş Sondası, toplam 24 yörüngeyi tamamlayarak görevini 2025 yılında sonlandırmayı hedefliyor. Sonda, adını Güneş rüzgarı teorisini ilk ortaya atan Dr. Eugene N. Parker’dan alıyor.

Northumbria Üniversitesi’nden Dr. Julia Stawarz, bu başarıyı “Uzay çağının başlangıcından bu yana yanıt bekleyen en temel sorulara ışık tutacak” sözleriyle değerlendirdi. Parker Güneş Sondası’nın bu tarihi başarısı, evrenin en büyük sırlarından biri olan Güneş’in daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlayacak.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş patlaması kaynaklı jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı.

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