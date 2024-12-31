Güney Kore’de uçak kazasının yankıları sürüyor

Bangkok’tan gelen Jeju Air’e ait Boeing 737-800 tipi uçak, iniş sırasında bir beton bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada yalnızca iki kişi sağ kurtulurken, uzmanlar olayın nedenini belirlemek için iniş takımlarının çalışmamasından, kontrol sistemlerine kadar pek çok ihtimali değerlendiriyor.

Havalimanı düzeni eleştiriliyor

Kaza sırasında uçak, piste 250 metre mesafedeki beton bir bariyere çarptı. Uzmanlar, uluslararası standartlara göre sert yapıların pistin en az 300 metre uzağında olması gerektiğini belirtiyor. Yetkililer ise bariyerin mevcut düzenlemelere uygun olduğunu savunuyor.

Yeni yönetim için büyük bir test

Yeni Güney Kore Devlet Başkanı Vekili Choi Sang-mok, kazanın ardından yedi günlük yas ilan etti ve tüm havacılık altyapısının acilen incelenmesi talimatını verdi. Choi, kazadan etkilenen ailelere şeffaf bir süreç vaat etti.

Zarar görmüş kara kutular inceleniyor

Uçağın uçuş veri kaydedicisinin bazı parçalarının eksik olduğu tespit edildi. Ancak kokpit ses kayıt cihazının daha iyi durumda olduğu ve kritik bilgilere ışık tutabileceği belirtiliyor.

Nova Scotia’daki Halifax Havalimanı‘na iniş yapan Air Canada Express uçağında iniş takımı sorunu yaşandı. 73 yolcu taşıyan uçakta yaralanan olmazken, yolcular otobüsle terminale tahliye edildi. Olayın nedeni araştırılıyor.

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