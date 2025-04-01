Güney Kore Devlet Başkanı Yoon İçin Kritik Gün

Güney Kore siyasetinde tansiyon zirvede. Sıkıyönetim ilanıyla yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un kaderi, 4 Nisan Cuma günü Anayasa Mahkemesi’nde belirlenecek. Kamuoyunun katılımına açık yapılacak duruşma, ülke genelinde yoğun güvenlik önlemleri altında canlı yayınlanacak.

Güney Kore’de İktidar ve Muhalefet Kararı Bekliyor

Anayasa Mahkemesi’nin karar tarihi açıklaması, hem iktidar hem muhalefet cephesinde dikkatle karşılandı. İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP), anayasal istikrarsızlığın son bulacağına dair umutlu mesajlar verirken, ana muhalefetteki Demokratik Parti karardan “görevden alma” yönünde çıkacağına dair beklentisini dile getirdi. Muhalefet sözcüsü Park Chan-dae, “Ayaklanmayı sona erdirmenin en etkili yolu, bu krizin baş aktörü Yoon’un görevden alınmasıdır” ifadelerini kullandı.

14 Bin Polis Görev Başında

Yoon’un görevden alınıp alınmayacağına dair kritik duruşma öncesinde ülke genelinde adeta güvenlik alarmı verildi. Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, olası protesto ve karşı gösteriler nedeniyle 14 bin polis memurunu sahaya çıkardı. Anayasa Mahkemesi binasında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken, mahkeme çevresine yasa dışı yolla girmeye çalışanlara gözaltı uygulanacağı açıklandı.

3 Aralık’ta Başlayan Sıkıyönetim Krizi

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta “muhalefetin devlete karşı faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Bu adım, ülke genelinde büyük tepki çekerken Ulusal Meclis, Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Süreç tamamlanmadan 15 Ocak’ta gözaltına alınan Yoon, Güney Kore tarihinde görevdeyken tutuklanan ilk başkan oldu.

52 Günlük Tutukluluk Sonrası Mahkemeye Dönüş

Yoon, tutukluluğuna itiraz ederek kararın iptalini talep etmiş, Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından başvurusu kabul edilmişti. Böylece 52 gün sonra serbest kalan Yoon’un siyasi geleceği için son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek.

Seçim Mi, Geri Dönüş Mü?

Cuma günü açıklanacak karar iki ihtimali beraberinde getiriyor. Mahkeme, Ulusal Meclis’in azil kararını onarsa Güney Kore, 60 gün içinde erken seçime gidecek. Ancak karar iptal edilirse Yoon Suk Yeol görevine geri dönecek. Karar, ülkenin iç siyasetinde belirleyici bir dönüm noktası olacak.

