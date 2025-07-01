Hakan Çalhanoğlu ipleri koparıyor

Tek suçlu Hakan Çalhanoğlu mu?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Brezilya’dan Fluminense’ye 2-0 yenilerek elenen Inter karıştı. İtalyan ekibinin golcüsü Lautaro Martinez, “Burada elimizden geleni yapmak için bulunuyoruz, ama hoşuma gitmeyen çok şey gördüm. Ben bu takımın kaptanıyım, lideriyim, konuşmam gerek. Mesaj net: Kalmak isteyen ve büyük kupalar için savaşmak isteyen kalsın, diğerlerine hoşça kal” sözleriyle Hakan Çalhanoğlu‘nu hedef gösterdi.

Başkan Marotta: Kast ettiği Hakan Çalhanoğlu

Inter Başkanı Marotta, “Bir oyuncu ayrılmak istediğini söylediğinde kapı sonuna kadar açık. Lautaro Martinez söylemedi ama ben söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu‘na yönelik konuşuyor. Ancak Hakan’ı da hedef göstermemeliyiz. Şimdilik yollarımızı ayıracak bir koşul yok. Ancak olursa sorunsuz şekilde bunu yapacağız” açıklamasını yaptı.

Hakan Çalhanoğlu gemileri yaktı

Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu ise “Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter’de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Geçmişte de çok teklif aldım ama takımda kaldım. Bu kulübü çok seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Gazeteci Fabrizio Romano ise Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’den ayrılacağını öne sürdü.