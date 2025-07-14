Hamas’tan Netanyahu açıklaması: Ateşkesi sabote ediyor

Gazze’de ateşkes görüşmeleri sürerken, Hamas cephesinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas, Netanyahu’nun ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak istemediğini, müzakere sürecini sürekli baltaladığını öne sürdü. Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının “stratejik bir felakete yol açacağı” vurgulandı.

Hamas: Netanyahu müzakereleri sabote etmekte usta

Hamas’ın yazılı açıklamasında, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun uzun süredir yürütülen ateşkes görüşmelerini bilinçli olarak sabote ettiği belirtildi. Açıklamada, “Netanyahu birbiri ardına müzakereleri sabote etmekte ustadır ve herhangi bir anlaşmaya varmak istememektedir” denildi.

İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına işaret edilen açıklamada, “Netanyahu, ülkesini ve ordusunu ufku olmayan abes bir savaşa sürüklüyor. Bu savaş sadece esirlerin ve askerlerin hayatını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda İsrail’i stratejik düzeyde bir felakete götürüyor” ifadelerine yer verildi.

“Saha taktiklerimiz İsrail’in hesaplarını bozuyor”

Açıklamanın devamında, Gazze’deki çatışmalarda Hamas’ın uyguladığı taktiklerin İsrail ordusunu şaşırttığı belirtildi. “Filistinli direnişçiler, mühimmat ve hava üstünlüğüne rağmen, yenilikçi saha taktikleriyle İsrail ordusunu yıpratıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ateşkes görüşmeleri Doha’da sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın 60 günlük ateşkes teklifine İsrail’in olumlu yanıt verdiği açıklanırken, söz konusu teklif Katar ve Mısır üzerinden Hamas’a da iletildi. Hamas, öneriye olumlu yaklaştığını ve müzakerelere hazır olduğunu bildirdi.

Tel Aviv yönetimi ise Hamas’ın Katar önerisinde yaptığı değişikliklerin kabul edilemez olduğunu savundu. Buna rağmen İsrail heyeti, Doha’da yürütülen müzakerelere katıldı.

Görüşmelerde büyük oranda ilerleme kaydedildiği belirtilse de, İsrail’in Refah ve Han Yunus’u ayıran Morag Koridoru ile Refah kentindeki işgali sürdürme ısrarının uzlaşma sağlanmasının önünde engel oluşturduğu ifade ediliyor.

